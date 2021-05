Crece la demanda de cursos online ante la reactivación de las convocatorias de oposiciones Comunicae

martes, 25 de mayo de 2021, 14:54 h (CET) Emagister constata que durante el confinamiento muchas personas aprovecharon para prepararse los exámenes Con la pandemia de covid-19 y el decreto de estado de alarma, los procesos para realizar oposiciones quedaron suspendidos. Sin embargo, esto no fue un impedimento para que las personas interesadas aprovecharan para preparar con calma los exámenes de accesos a las administraciones públicas.

De hecho, tal y como ha podido constatar el portal de formación Emagister, el interés por realizar cursos para preparar oposiciones creció a lo largo de 2020, una tendencia que se mantiene en 2021.

La demanda en los años 2020 y 2021 se ha concentrado en las mismas temáticas. En primer lugar se sitúa la categoría de Administración pública, seguida de Seguridad y Educación. La categoría de Administración pública ha crecido en 2021 hasta representar el 38,5% (37,5% en 2020), y Educación también ha crecido, pasando del 9,6% al 11,1%.

Cursos online, los más demandados

Los cursos online para preparar las oposiciones han sido los más solicitados. La tendencia iniciada durante el confinamiento se mantiene como una opción práctica y cómoda para muchos estudiantes que aprovechan los beneficios de estudiar online para prepararse. Un 56,6% de los estudiantes en 2021, y un 57,5% en 2020, prefirieron estudiar estos cursos online.

La formación, clave para superar las oposiciones

Tal y como valora el CEO de Emagister Ferran Ferrer, “este año esperamos que crezca todavía más la demanda de cursos para preparar oposiciones”.

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de Randstad Research: el año 2020 dejó 623 mil ocupados menos. Los datos del cuarto trimestre de 2020 reflejan una recuperación parcial del impacto de la crisis en el mercado laboral español y el paro también ha experimentado un ligero descenso.

Sin embargo, lo que llama más la atención es que el sector público alcanza cifras de récord de empleo. Algo que irá a más a tenor del anuncio realizado por el gobierno central, que prevé convertir en fijas 300.000 plazas públicas que actualmente están ocupadas por interino. Esto supondrá la convocatoria de un gran número de oposiciones para cubrir estas plazas.

Según explica Ferrer, “el secreto para superar las oposiciones radica en prepararlas a conciencia y para ello no hay mejor opción que hacer cursos que nos ayudan a afrontar los exámenes con garantías”.

Sobre Emagister

Emagister es el portal de formación referencia en la búsqueda y orientación con más de 2 millones de cursos de más de 73.000 centros de formación y con presencia en 14 países. Cada mes, más de 4 millones de usuarios entran en la web de Emagister para buscar, comparar y elegir cursos, grados y otras opciones de formación y dispone también del teléfono gratuito 900 49 49 40 con asesores en formación.

