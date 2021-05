Qué piscina desmontable elegir y los accesorios necesarios para mantenerla - Por piscinadesmontable.eu Comunicae

martes, 25 de mayo de 2021, 15:02 h (CET) Con la llegada del buen tiempo y el verano, cada vez más deciden disfrutar de su propia piscina. Sin embargo, esta idea a menudo se descarta porque se desconocen las pautas para su mantenimiento. Aquí van unos consejos sobre qué piscina elegir y todos los extras necesarios para poder disfrutar de una piscina sin salir de casa Lo primero en lo que hay que pensar antes de comprar cualquier piscina desmontable, es si el terreno del que se dispone es el adecuado para ello. Eso significa, en primer lugar, que la superficie esté plana y nivelada y en segundo lugar, esta tiene que tener un tamaño considerable, teniendo en cuenta que tiene que caber la piscina más un margen de 1m - 1,5m. No obstante, todo dependerá de las dimensiones de la piscina.

Por otro lado, existen diferentes tipos de piscinas desmontables. Las más económicas son las de plástico, que estas a su vez pueden ser hinchables o tubulares. Las tubulares tienen una estructura un tanto más rígida, y dan la sensación de piscina de mayor calidad. Su precio no varía mucho respecto a las hinchables y ambas son muy prácticas porque se montan y desmontan muy fácilmente.

Si se busca algo un poco más robusto, existe un nivel intermedio que son las piscinas de acero. Estas son más rígidas y sobre todo, más duraderas. De hecho, se pueden mantener durante todo el año, pero también se pueden desmontar cuando acaba el verano y guardar en el trastero hasta el verano siguiente. Son la alternativa ideal a las piscinas enterradas. Pero si se quiere ir un paso más allá, y tener una piscina más estética existen dos alternativas más: las piscinas de madera y las revolucionarias piscinas de composite. Las piscinas de madera tienen esa característica estética cálida, acogedora y de buen gusto. La desventaja es que requieren mayor mantenimiento, pero a su vez son más resistentes. Por ello, las piscinas de composite (mezcla de madera y resina) son las piscinas perfectas: bonitas por fuera, duraderas y requieren bajo cuidado, ya que no se astillan.

Pero tener una piscina en el jardín no es algo tan sencillo como llenarla de agua y disfrutar. Para que el agua tenga buena calidad y se pueda disfrutar de la piscina durante mucho tiempo, libre de insectos y sin riesgo de infecciones, hay que tener llevar a cabo ciertos cuidados. Para ello, se necesita:

- Cloro y reductor de Ph. El cloro es imprescindible para mantener limpia el agua de la piscina y que esta luzca cristalina. Se recomienda leer las instrucciones del fabricante y hacerse con un estuche analizador para mantener correctos los niveles de cloro y ph (entre 7,2 y 7,4).

- Bomba de filtración o depuradora. Es importante que el agua esté constantemente circulando, tanto para evitar desechos como para evitar que se condense los productos químicos.

- Mango limpiador de fondo. Muchas veces se quedan restos de hojas, polvo, tierra o insectos en el interior de la piscina. Con un buen mango limpiador se evitarán estos problemas. Del mismo modo, es importante que se limpie regularmente el filtro de la piscina.

- Recogehojas. El artículo fundamental para limpiar la superficie.

- Tapiz para el suelo y cobertor. No se puede poner la piscina directamente sobre el suelo, tanto para facilitar la superficie exterior como para evitar que la piscina sufra algún daño, se recomienda poner algo sobre el suelo. Del mismo modo, cuando no se vaya a utilizar la piscina, ya sea en días de tormenta o porque se sale fuera de casa, un cobertor hará que el agua permanezca limpia.

Estos son, a grandes rasgos, todo lo que se necesita saber antes de comprar cualquier piscina desmontable. Como todo, siempre se pueden poner más extras, pero esto es el punto de partida perfecto para poder disfrutar de unos buenos baños durante todo el verano.

