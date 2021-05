RINBER Abogados, el mejor despacho de Abogados en Málaga, según el Diario Digital Información Legal Comunicae

martes, 25 de mayo de 2021, 14:30 h (CET) El prestigioso diario jurídico digital, (Información Legal) anualmente elige un ranking de los mejores despachos de Abogados en Málaga, ha seleccionado a este bufete de abogados El diario jurídico digital español, (Información Legal), que cada año elige los mejores despachos de abogados en Málaga ha seleccionado a este bufete de abogados expertos en derecho penal. Todos los años los bufetes de abogados en Málaga, esperan ansiosos el ranking de Información Legal.

Información Legal es un diario jurídico centrado en la actualidad jurídica de tribunales penales de España, ofreciendo noticias sobre el resultado de juicios mediáticos, llamativos y trascendentales para la actualidad del día a día a nivel nacional. La redacción de Información Legal esta compuesta por un elenco de periodistas de tribunales, con sede en Málaga, pero con delegaciones o corresponsales en todas las ciudades de España incluyendo también Torremolinos, Fuengirola, Marbella Coín y Antequera, cubriendo así, la actualidad de los Juzgados y Tribunales de todo el territorio nacional.

Fruto de ese conocimiento diario de la práctica profesional, con la que éste diario y sus periodistas de tribunales con cientos de abogados penalistas, es como surgió la idea en la redacción central de este afamado diario jurídico digital, (Información Legal), de efectuar, con carácter anual un Ranking del mejor despacho de abogados en Málaga . afirma su redactor jefe, y en contacto directo con los despachos de abogados más importantes a nivel nacional, dentro del derecho penal, lo que permite estar al tanto de, que despachos están en vanguardia, qué despachos llevan más asuntos, qué despachos los llevan mejor y qué despachos son los que ganan los juicio penales. Al final, de lo que se trata, es de informar al gran público quiénes son los mejores abogados penalistas de Málaga.

Así es que, este año 2021, el despacho de abogados RINBER Abogados Málaga ubicado en C/ Salvago 4, 29005, Málaga, comienza el curso con una inmejorable noticia. “Ser considerado el mejor despacho de abogados en Málaga, por la prestigiosa publicación jurídica, Información Legal es un gran reconocimiento”, afirma Javier Rincón Bernal, (director de Rinber Abogados).

El éxito de este despacho, radica en tres palabras, trabajo, trabajo y trabajo. Estudio minucioso del asunto, búsqueda de jurisprudencia aplicable al caso, una tramitación del asunto diligente y una exposición muy preparada en estrados. Este coctel, junto con un trato cercano, es el que ha llevado a este punto, afirman desde Rinber Abogados. La cercanía con el cliente, resulta absolutamente capital. El reconocimiento de Información Legal, ha producido una gran satisfacción.

“Es un orgullo de éste reconocimiento, que sirve como acicate para seguir trabajando con la misma fuerza y empeño”, afirman desde Rinber Abogados.

El despacho viene siendo dirigido por los reconocidos penalistas, los GEMELOS RINCÓN, dupla de abogados gemelos, abogados malagueños quienes vienen ejerciendo como abogados penalistas desde hace más de 20 años, así como colaboradores en distintos programas de Televisión Española (TVE). En dichos programas, están aportando sus conocimientos y experiencia jurídica respecto a los temas judiciales de actualidad a nivel nacional y sucesos. “Somos muy felices con la concesión de esta distinción. Hoy, la disfrutaremos y celebraremos con la familia, mañana, otra vez a seguir dándolo todo. No se puede uno dormir en los laureles del éxito. Sería una inaceptable equivocación” explica el Director de Rinber Abogados, Javier Rincón.

Acerca de Rinber Abogados Málaga

Rinber Abogados Málaga es un bufete de Abogados Especialistas en derecho penal, que vienen prestando asesoramiento jurídico de orden penal, en todo el territorio nacional, desde hace más de 20 años.

Como profesionales, en Rinber Abogados Málaga están considerados entre los mejores especialistas en asuntos de corte penal, para asesorar y defender a sus clientes en el momento que lo necesiten. “Siempre disponibles”, es la clave del éxito, junto con el hecho de tomarse cada asunto, como si fuese el primero y el último que vayas a llevar en la vida profesional. Pasión por su trabajo, dedicación y constancia son los baluartes de estos gemelos, que se encuentran ahora mismo a la vanguardia de la abogacía española dentro del derecho penal.

Para cualquier duda, instan a consultar con sus Abogados 24 horas.

