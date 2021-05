Más de cien empresas de la alimentación y el packaging debaten sobre el futuro del envase alimentario Comunicae

martes, 25 de mayo de 2021, 14:10 h (CET) El Clúster Foodservice y el Clúster del Packaging organizaron el pasado 17 de mayo una conferencia virtual con motivo del día mundial del reciclaje, con más de 100 asistentes. Durante la sesión se expusieron las diferentes estrategias actuales para la incorporación de la economía circular y la normativa que existe con este cometido Coincidiendo con el día mundial del reciclaje, el pasado lunes 17 de mayo el Clúster Foodservice y el Clúster del Packaging celebraron un debate en torno a la economía circular y el marco regulador que rige los envases alimentarios, con una lonja de doctores y expertos en sostenibilidad y gestión empresarial responsable y un centenar de empresas participantes.

Preocupaciones como el impacto medioambiental, la reciclabilidad de los envases, el ciclo de vida de los productos, la seguridad alimentaria o el greenwashing salieron a la luz durante las más de dos horas de sesión virtual.

Carlos Martínez, director general de Projectes Inèdit y Doctor en Ciencias Ambientales, fue el encargado de realizar la primera ponencia, dedicada a desgranar los puntos más relevantes de la nueva Directiva Europea de plásticos desechables (SUPD), que entrará en vigor este mes de julio. Según Gasol, con la nueva legislación "veremos cambios de materiales, nuevas soluciones que afecten al diseño de producto, habrá un impulso del r-PET, de la servitización, de la reutilización, de mejora de la recogida selectiva, etc. "

Rosa García, directora general de Rezero y Doctora en Sostenibilidad, habló sobre el futuro de la legislación en packaging alimentario en una Europa Zero Waste, centrándose en la nueva Ley de residuos y sus contaminados de las Islas Baleares, que destaca para prohibir el uso de monodosis y elementos de un solo uso en hoteles y restaurantes y la obligatoriedad de que las cápsulas monodosis de café, infusión o caldos sean compostables.

Por su parte, Montse Castillo, socia fundadora de RepaQ Packaging Consulting y Doctora en Química ambiental, detalló las medidas del nuevo Plan de Acción europeo de economía circular, poniendo especial énfasis en los aspectos relativos a plástico y packaging. En este sentido, el Plan recoge la necesidad de la reducción en origen y de exigir que todo envase sea reciclable o reutilizable.

La última ponencia fue de Victòria Ferrer, directora de Gremi de Recuperació de Catalunya y Experta en la Gestión de Residuos, que alertó sobre la demonización del plástico y el peligro que supone que se sustituya por otros materiales que tampoco garantizan la circularidad: "por ejemplo, cuando lo sustituimos por papel o cartón, si la lámina de plástico no se puede separar también se degrada con la fibra y vemos que sale el papel reciclado con trazas de polímero y es aún peor".

Además de las ponencias, se realizaron dos mesas redondas en las que se incorporaron Marta Conill, Key Account Manager de Duni Group; Amaya Prat, directora de I + D + I y Sostenibilidad del Grupo Ametller Origen; y Teresa Sancho, directora de Calidad y Medio Ambiente del Grup Saica. Se debatió sobre las tendencias que llevan las nuevas legislaciones y se compartieron los casos de éxito desarrollados en sus respectivas empresas, propiciando una conversación con los asistentes en torno a soluciones de packaging que tengan en cuenta el ecodiseño, la protección del producto y la viabilidad económica, con una visión holística del sistema actual de reciclaje.

Gracias a la interacción entre agentes clúster como el Packaging Cluster y el Clúster Foodservice consiguen detectar y resolver necesidades y demandas concretas de la industria en el contexto actual y futuro, para trabajar unidos la innovación y la estrategia de mercado.

Clúster Foodservice

El Clúster Foodservice de Catalunya reúne empresas, centros de I + D y entidades que cooperan en el sector de los servicios alimentarios con el objetivo de conseguir nuevas oportunidades de negocio, compartir conocimiento e impulsar la competitividad del sector. Trabaja para aportar soluciones de sostenibilidad, eficiencia productiva y logística, seguridad alimentaria, nutrición y salud y conocimiento de mercado. Actualmente lo forman un centenar de empresas, entre fabricantes, distribuidores y cadenas y establecimientos de restauración social y restauración comercial. Juntos, suman una facturación global de 4.200 millones de euros y ocupan a 22.500 trabajadores.

