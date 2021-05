Aprender Yoga Nidra online con UNION VTU’S Emprendedores de Hoy

La época actual se caracteriza por un ritmo de vida muy acelerado. Las consecuencias derivadas del estrés pueden provocar ciertos perjuicios en el bienestar general. Algunos recurren al masaje antiestrés, pero este solo puede solucionar el problema de forma momentánea. No obstante, muchos hombres y mujeres acuden a la realización de técnicas mucho más profundas que permiten conseguir un estado de paz y tranquilidad. Entre ellas se encuentra el Yoga Nidra online ofrecido por Verónica Tules en UNION VTU’S.

De este modo, el practicante de yoga logra una relajación física, mental y emocional que le lleva a un estado de plena lucidez.

Yoga Nidra: liberación del estrés físico y mental El Yoga Nidra es la ciencia de relajación que permite penetrar en la mente subconsciente para lograr liberar el estrés físico y mental mejorando así la calidad del sueño, la calidad de vida y gestionar el estrés. Es decir, permite lograr un estado de sueño consciente donde el cuerpo está completamente relajado pero en una situación de consciencia hacia el interior.

Asimismo, Verónica Tules asegura que la mayoría de las personas llevan un ritmo de vida demasiado acelerado y el estrés causa grandes problemas. Partiendo de este punto, la profesional ofrece sus conocimientos para ayudar a que las personas logren experimentar la verdadera felicidad mediante el Yoga Nidra.

Cabe destacar que esta técnica deriva de la antigua práctica tántrica Nyasa, que logra la meditación y relajación profunda, la cual se adaptó a la actualidad para lograr ser más aceptada por la sociedad.

Verónica Tules ofrece a sus seguidores esta técnica de forma online y, por tanto, puede ser practicada cómodamente desde casa.

Es una práctica que la puede realizar todo el mundo y sólo se necesita un lugar tranquilo, acogedor y ropa ligera, y es recomendable no comer una hora antes de la práctica. Las mejores horas para practicar esta técnica es durante la mañana, cuando mente y cuerpo están más frescos, o antes de dormir para lograr un sueño profundo.

Beneficios del Yoga Nidra Los beneficios que aporta el Yoga Nidra son muy variados. Principalmente, libera tensiones y permite la paz mental. Además, rejuvenece el cuerpo gracias a que la relajación profunda permite minimizar las funciones del organismo, el metabolismo se ralentiza y aumenta la función hormonal que permite una actividad de reparación que ayuda a expulsar las toxinas del sistema.

El Yoga Nidra también reduce el estrés que roba energía al cerebro y provoca que las personas tengan un cansancio que bloquea la capacidad de tomar decisiones. Esta técnica permite comenzar a tomar consciencia del subconsciente y de los problemas ocultos para dejarlos ir.

Por otro lado, también mejora la concentración, la memoria y la respuesta al sistema nervioso autónomo responsable de funciones corporales como el metabolismo, la curación y el crecimiento. Por ello, UNION VTU’S ofrece a sus clientes la oportunidad de lograr encontrar su verdadera naturaleza que les haga llevar un estilo de vida más saludable.

