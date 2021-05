"Que la obesidad no te amargue la vida", Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa el jueves en San Sebastián Comunicae

martes, 25 de mayo de 2021, 12:50 h (CET) La obesidad no es un problema de fuerza de voluntad, sino una enfermedad que obedece a una alteración metabólica y requiere una valoración para cada caso, como expondrán los especialistas de la Unidad Integral de Obesidad de Policlínica Gipuzkoa. Se presentará el testimonio de dos personas operadas mediante cirugía bariátrica que compartirán su historia Para asistir al aula de forma presencial hay que reservar plaza llamando al 943 00 27 59 de 9:00 a 13:30 horas o por email: gpk@quironsalud.es proporcionando nombre, apellidos, DNI y número de teléfono.

Se puede seguir online a través del canal YouTube de Policlínica Gipuzkoa o diariovasco.com

Vídeo: https://youtu.be/hO7tssDMHxc

“La obesidad es una enfermedad endocrinológica, que ha sido maltratada - explica la endocrino Eva Blázquez - por la sociedad, generando en los pacientes una sensación de culpabilidad, porque siempre se ha pensado que la obesidad era un problema fundamentalmente de voluntad, y la obesidad no es ningún problema de voluntad, la obesidad es una enfermedad, es una alteración metabólica, y lo que hay que hacer es una buena valoración y plantear la mejor solución que se adapte a cada paciente en cada momento, porque ésta es una enfermedad multifactorial en la que inciden muchas causas”.

Es por ello que varios especialistas de la Unidad Integral de Obesidad de Policlínica Gipuzkoa ofrecerán este jueves, 27 de mayo, en el Aquarium de San Sebastián, a las 18 horas, una charla coloquio bajo el título: “Qué la obesidad no te amargue la vida”. Participarán en la charla como ponentes además de la endocrinóloga Eva Blázquez, la nutricionista Eider Sánchez, la psicóloga, Itziar Moreno, el especialista en aparato digestivo, Juan Arenas y los cirujanos generales, José Luís Elósegui y Javier Murgoitio.

En este Aula de Salud sobre obesidad se presentarán además los testimonios de dos pacientes operadas de obesidad mediante cirugía bariátrica en Policlínica Gipuzkoa, que compartirán su historia con los asistentes al Aula.

El Aula de Salud podrá seguirse online a través del canal youtube de Policlínica Gipuzkoa y plantear a través del chat digital preguntas a los ponentes. Y también se puede acudir presencialmente llamando al 943 00 27 59 y facilitando los datos del asistente para poder reservar su plaza, y respetar las medidas de seguridad por la pandemia Covid.

Actualmente, en el País Vasco el 14% de la población es obesa, siendo una de las comunidades autónomas con menor tasa de obesidad de todo el Estado. La prevalencia de obesidad se sitúa en un 11,5% en hombres y un 16,5% en mujeres según el estudio EINUT-I.

