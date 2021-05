Youth Lab presenta Cellulite Free Serum, el aliado para lucir perfecta este verano Comunicae

martes, 25 de mayo de 2021, 12:58 h (CET) Youth Lab es una marca perteneciente a Cosmética Pharma y al igual que todos sus productos se distribuye exclusivamente en farmacias. Es una firma griega con más de 25 años de experiencia en el campo de la investigación y cosmética. Su completa gama de productos para el cuidado de la piel cuenta con presencia en más de 5.000 puntos de venta en 9 países europeos Se acerca el verano y, como todos los años, vuelve el problema de la celulitis, una alteración estética que, en mayor o menor medida, afecta a entre el 85% y el 98% de las mujeres.

Ante esta situación, los laboratorios Youth Lab presentan ahora al mercado su Serum Cellulite Free, un producto innovador y para todo tipo de pieles, que mejora la apariencia de la piel de naranja asociada a la celulitis. Serum Cellulite Free vigoriza y estimula la lipólisis (un proceso que aumenta la microcirculación de la piel y que favorece la eliminación de los líquidos retenidos), mejora la función metabólica, y restaura la firmeza y suavidad de la piel.

Desde luego, para presumir de un cuerpo tonificado es inevitable hacer ejercicio, llevar una vida sana y cuidar la alimentación, pero también es cierto que un empujoncito nunca viene mal. Para quienes deseamos una ayuda, Serum Cellulite Free es la solución perfecta pues gracias a sus ingredientes activos de nueva generación logra restaurar la elasticidad del tejido de la piel.

El nuevo sérum de Youth Lab viene en una presentación de 200 ml. y cuenta como ingredientes principales con una mezcla lipolítica de cafeína, xantina y teobromina, que estimula la lipólisis y la microcirculación, reduce la aparición de celulitis y el volumen de adipocitos.

Otro de sus ingredientes más importantes son los oligopéptidos de nueva generación que mejoran y restauran la elasticidad del tejido de la piel y el extracto de té verde, que proporciona una potente protección antioxidante y antiinflamatoria.

Su aplicación es tan sencilla como aplicar un poco de sérum sobre la piel limpia y seca con un ligero masaje hasta que el producto quede totalmente absorbido. Además, como no ensucia la ropa, es posible aplicarla en cualquier momento del día y su precio es de 26,99 €.

Esta fórmula, probada dermatológicamente, no contienen parabenos, gluten, ceras ni petroquímicos, y son veganas.

Youth Lab es una marca perteneciente a Cosmética Pharma y al igual que todos sus productos se distribuye exclusivamente en farmacias. Es una firma griega con más de 25 años de experiencia en el campo de la investigación y cosmética. Su completa gama de productos para el cuidado de la piel cuenta con presencia en más de 5.000 puntos de venta en 9 países europeos.

Youth Lab fabrica geles y otros productos limpiadores faciales; mascarillas para todo tipo de pieles y necesidades específicas; cremas hidratantes, aceites y bálsamos; CC Creams multiactivas con color, tanto para la cara como para los ojos; sérum restauradores con efecto antiarrugas y reafirmantes; cremas rejuvenecedoras para cara y ojos; mascarillas exfoliantes; parches para los ojos y una amplia diversidad de accesorios; sérum anti celulitis para todo el cuerpo; cremas reafirmantes corporales; crema de manos, protectores solares; maquillaje, y un amplio etcétera.

En conjunto, una amplia variedad de productos pensados para realzar las funciones básicas del metabolismo de la piel y construir una apariencia joven y saludable.

http://cosmeticapharma.com/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.