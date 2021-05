Grupo Cibeles da con la tecla para recuperar la inversión perdida en Banco Popular

Una sentencia favorable reconoce que la información facilitada por el banco durante su ampliación de capital de 2016 no era veraz El despacho de abogados almeriense Grupo Cibeles, especializado en derecho bancario, se ha propuesto ayudar a todos aquellos accionistas que se lanzaron en masa a la ampliación de capital propuesta por Banco Popular en 2016 y que culminó con la totalidad de la inversión perdida después de que dicha entidad fuera absorbida por el Banco Santander.

En mayo de 2016, arrastrando una caída en bolsa del 38% del valor de sus acciones, Banco Popular puso en marcha una ampliación de capital por valor de 2.500 millones de euros, exactamente el mismo importe que una operación similar llevada a cabo tan sólo cuatro años atrás. Dicha ampliación atrajo las miradas de muchos inversores que se hicieron con acciones de una entidad que, a la postre, no tenía solvencia ni respaldo financiero y fue comprada por el Banco Santander. Esto provocó la pérdida total de la inversión realizada y el consiguiente procedimiento judicial para su reclamación.

Menos de cinco años después, el Juzgado de primera instancia nº3 de Almería ya se ha pronunciado a favor de los intereses de los accionistas defendidos por Grupo Cibeles. La sentencia reconoce explícitamente la apreciación del error como vicio estructural del negocio de adquisición de las acciones. Lo cual se traduce en que la información facilitada por Banco Popular en el momento de la ampliación de capital no se correspondía fielmente con la situación real que atravesaba la entidad y, por tanto, no contemplaba los posibles riesgos que cada inversor asumía. Así, las perspectivas contractuales realizadas por cada inversor se consideran erróneas al basarse en una información no veraz.

De esta manera y con una sentencia favorable ya a sus espaldas, desde Grupo Cibeles se ponen a disposición de todos aquellos accionistas afectados por esta operación que busquen recuperar la cantidad invertida para asesorarlos y trazar la estrategia más adecuada en cada caso, en su web https://abogados-grupocibeles.es/reclamacion-acciones-banco-popular/ . Además, aconsejan que se pongan manos a la obra cuanto antes, pues el plazo para poder recuperar las inversiones concluye el próximo mes de junio de este mismo año, lo que exige una cierta celeridad a la hora de tramitar el procedimiento correspondiente.