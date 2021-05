Enterprise presenta un programa de alquiler a largo plazo que ofrece total flexibilidad Comunicae

martes, 25 de mayo de 2021, 11:02 h (CET) Enterprise Rent-A-Car ofrece una nueva solución de alquiler para empresas que necesitan vehículos durante un mes o más. Enterprise Mes o Más es el nuevo programa de la compañía de alquiler de vehículos más grande del mundo, que permite alquilar coches y furgonetas durante períodos más largos de manera más eficiente, también en base a las emisiones de los vehículos, y sin penalización por finalización anticipada Con este programa, las empresas pueden decidir la duración del alquiler flexible desde un mes a varios años, con una opción de servicio mejorada que permite ampliaciones fáciles, solicitar marcas y modelos específicos de vehículo -sujeto a disponibilidad-, e intercambiar vehículos durante el alquiler sin coste adicional.

Este servicio está disponible en España, Reino Unido, Irlanda, Alemania y Francia. En nuestro país, Enterprise Mes o Más está disponible en las más de 130 oficinas de la compañía repartidas por todo el territorio nacional.

La alteración de los patrones de viaje de los empleados ha dificultado a las empresas la capacidad de predecir cuándo y por cuanto tiempo un empleado puede requerir un vehículo, destacando la necesidad de soluciones flexibles de alquiler a largo plazo.

Con este programa, las empresas, negocios y autónomos pueden ofrecer a su fuerza de trabajo un vehículo para su actividad diaria, de bajas emisiones, con mantenimiento y servicio regular, que podrán mantener o devolver con total flexibilidad según sus necesidades específicas y sin incurrir en ningún cargo por devolución anticipada.

Mes o Más también es una solución para aquellos empleados que están trabajando desde casa y necesitan un vehículo para viajes de negocios o para ir temporalmente a la oficina. Asimismo, este programa puede proporcionar cobertura adicional a las flotas propias o en leasing cuando un vehículo de empresa está siendo sustituido.

Además de acceder a una amplia gama de automóviles y furgonetas, Enterprise Mes o Más permite a las compañías utilizar los servicios de recogida y asistencia en carretera de Enterprise las 24 horas. Los coches y furgonetas se pueden reservar a través de la página web de forma rápida y el servicio se puede personalizar para adaptarse a la política de viajes específica de cada empresa o negocio.

En palabras de Renzo Roncal, vicepresidente y director general para España de Enterprise: “Los alquileres a largo plazo se han vuelto cada vez más vitales para las organizaciones de toda Europa a medida que la pandemia ha ido cambiando los patrones de trabajo de los individuos y las empresas. Esta crisis sanitaria ha llevado a las compañías a reconsiderar la forma en que sus empleados se desplazan de manera segura y eficiente”.

“Hemos diseñado Enterprise Mes o Más para facilitar la movilidad de los empleados en vehículos seguros, de bajas emisiones y bien equipados, con la tranquilidad de que pueden mantener el vehículo durante el tiempo necesario para cubrir sus necesidades de movilidad”, añade.

“En una época de incertidumbre tan enorme, la necesidad de soluciones empresariales flexibles y adecuadas es más importante que nunca. Enterprise Mes o Más permite a las organizaciones mantener los vehículos de forma rentable durante períodos prolongados, ya sea para los empleados que están en espera de entrega de un vehículo de empresa o para aquellos que trabajan en proyectos y contratos a corto, medio y largo plazo", concluye.

Acerca de Enterprise

Enterprise Holdings, Inc., gestiona la flota de propiedad privada más grande y diversa del mundo a través de una red integrada de más de 9.500 ubicaciones de alquiler en Ciudades y aeropuertos. Su red global de filiales y franquicias regionales independientes operan las marcas Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental y Alamo Rent A Car, en más de 100 países y territorios. En conjunto, Enterprise Holdings y su filial Enterprise Fleet Management, que actualmente administran más de 2 millones de vehículos y emplean a 100.000 personas en todo el mundo, registraron 25.900 millones de dólares de ingresos en el año fiscal 2019. En España, la compañía cuenta actualmente con una red de más de 130 oficinas.

