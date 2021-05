¿Qué sentido tiene vender pintura sostenible en bote de plástico?

Graphenstone lanza el primer packaging con todos sus elementos sostenibles, que ya se comercializa en Leroy Merlin Graphenstone es una pintura natural, ecológica y sin componentes nocivos. Es la única pintura que ha conseguido aunar en su base de formulación la cal y tecnología de grafeno. Actualmente es la pintura 100 % ecológica con más certificaciones y premios del mundo, y se comercializa en 45 países.

Graphenstone ha utilizado tradicionalmente botes de pintura reutilizables y realizados con materiales reutilizados, pero ha querido dar un paso más con su nuevo concepto Caja Lista Para Pintar, que ya se comercializa en Leroy Merlin. Todos los elementos que componen el nuevo packaging (brocha, cinta de carrocero, rodillo y cubeta) cumplan rigurosos compromisos de sostenibilidad y con el medio ambiente.

La Caja Lista Para Pintar, además de sostenible, es reutilizable, y contiene dos bolsas (biodegradables) de pintura Zennature Graphenstone.

Zennature es una pintura en base mineral de máxima calidad para interior, sin olor y máxima lavabilidad. En esta caja encontrarás 2 bolsas de 2,5 litros con los que podrás pintar hasta 50m2 con una aplicación a dos capas. Comprometidos con el planeta, su certificación Ecolabel y Etiqueta A+ garantizan que se trata de una pintura ecológica y libre de sustancias tóxicas

Graphenstone, la pintura ecológica que se fabrica en Sevilla

Graphenstone, del grupo español Phi4Tech, está presente en 45 países, y tiene su principal fábrica y laboratorio de I + D en el Viso del Alcor (Sevilla). Además, fabrica actualmente en Malasia, Tailandia, Filipinas, Colombia, Paraguay, Panamá y Australia; con envasadoras en EEUU y Vietnam.

¿Qué aporta la unión de la cal y de la tecnología de grafeno? Básicamente alto nivel de cubrición y sostenibilidad por sus CERO emisiones COVs consecuencia de su de composición 100% natural y ecológica. Además, purifica el aire de las viviendas al absorber el CO2 del ambiente: 45 litros de Graphenstone eliminan más de 10 kg de CO2, lo mismo que un árbol adulto al cabo de un año.

Graphenstone es eficiente energéticamente debido a sus propiedades termoaislantes, no huele, limita el desarrollo de alérgenos, tiene un buen aislamiento acústico, es transpirable, lavable, tiene un alto poder de cubrición y es neutro con respecto al fuego.

