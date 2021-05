Madrid y la pandemia ​Vicnuel Sánchez González Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 25 de mayo de 2021, 08:50 h (CET) Tratándose de enfermedades contagiosas, es obvio que: a mayor densidad de población, mayor contagio; a más aglomeraciones, mayor contagio.



1) C. A. con mayor densidad de población: Madrid con 808,32 hab/km2, seguida de País Vasco con 301,22 hab/km2 ( menos de la mitad ).

2) En Madrid concurren más carreteras nacionales y vías férreas que en las otras C.C. A.A. Y cuenta con el aeropuerto de Barajas, el de Torrejón,... Y, según Expansión, en 2018, el metro de Madrid transportó 657 millones de viajeros; el de Barcelona, 407.

3) Los más de 6 millones y medio de madrileños permanecieron encerrados dentro de su Comunidad, por el inexplicable cierre perimetral de las C.C. A.A., durante las vacaciones (eso sí que puede contribuir a crear la bomba vírica de la que hablaba el Presidente de Castilla-La Mancha).

4) El Gobierno de la Nación complicó mucho las cosas a Madrid al permitir algunas aglomeraciones el fin de semana del 8M-20 y alentar otras , verbalmente o prometiendo la asistencia de algunos ministros.

Con estas circunstancias, ¿cómo es que Madrid no ha tenido unos resultados mucho peores que el resto de las C.C. A.A.? Saquen sus propias conclusiones. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Nuevo ministerio Domingo Martínez Madrid, Burgos Madrid y la pandemia ​Vicnuel Sánchez González ​¿El Rey en la reserva? Indultos y secesión descafeinada “Nunca te dejes pisotear por nadie, hijo. Este consejo es la única herencia que vas a tener”, Tomás A. Édison ​El protocolo de la toma de posesión autonómica "En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución" Colombianos en el exterior, la otra voz "Ellos son la otra voz, la voz de todos en el exterior"