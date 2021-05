LAVER Consultores obtiene la Certificación Great Place to Work Comunicae

martes, 25 de mayo de 2021, 07:02 h (CET) Se trata del reconocimiento en el ámbito de la gestión de personas y estrategia de negocio más prestigioso en el ámbito nacional e internacional, que se otorga anualmente a los mejores empleadores del mundo La apuesta de la compañía por la flexibilidad , un a filosofía de trabajo ética y responsable , y la agilidad y eficiencia en la implantación de mejoras internas y en beneficio del cliente , entre las cuestiones más valoradas por sus profesionales

8 de cada 10 empleados creen que la compañía es un Gran Lugar para Trabajar

Más del 80% de la plantilla son mujeres y esta proporción se refleja en el equipo directivo, donde representan el 67% Barcelona y Madrid, 25 de mayo de 2021.- LAVER Consultores, compañía perteneciente al sector de la asesoría y consultoría legal, ha conseguido la Certificación como un Gran Lugar para Trabajar, otorgado por la consultora Great Place to Work®, líder en la identificación y certificación de Excelentes Lugares para Trabajar.

Tras un diagnóstico del ambiente organizacional, que incluye un cuestionario global de los empleados, la compañía ha obtenido esta certificación que acredita que LAVER es una organización con una cultura de alta confianza, capaz de atraer y retener talento.

En concreto, de los resultados de la encuesta se desvela la especial valoración que sus profesionales hacen de la flexibilidad que tienen para conciliar la vida familiar y laboral, la honestidad y ética profesional de la dirección de la firma, y la agilidad de la empresa para adaptarse a los cambios y nuevas tendencias, entre otras cuestiones.

Entre las principales estrategias en materia de RRHH puestas en marcha en LAVER, destacan las siguientes iniciativas:

Absorción de un % de las horas de trabajo según convenio para ofrecer un mejor horario

Flexibilidad total para atender necesidades particulares

Servicio de fisioterapia gratuito

Family Days con actividades para los niñ@s

Retos deportivos a través de la plataforma de FitBit Corporate

Desayunos y obsequios en fechas señaladas... Y sobresale su labor para fomentar la igualdad, la transparencia y la honestidad entre todos los integrantes del equipo.

Para Marc Domínguez, CEO de LAVER Consultores “Esta certificación supone la consecución de un hito que nos propusimos a principios de 2018. LAVER es fruto del gran esfuerzo realizado durante los últimos 15 años en los que hemos integrado ocho asesorías, con toda la problemática y las complejidades que ello conlleva. Tal y como recuerda en ocasiones mi padre, quién inició el proyecto a finales de 2004, hemos sido capaces, entre crisis económicas y sanitarias, de superar ‘10 tsunamis’. Y ello, explica Marc Domínguez, hace todavía más valioso este reconocimiento pues contar con el compromiso y la confianza del equipo tras todo lo vivido hasta el día de hoy, no hace más que reforzar nuestra motivación. Hoy nos sentimos especialmente orgullosos y seguiremos trabajando en esta línea para seguir mejorando a todos los niveles. Nuestro equipo y los clientes merecen el esfuerzo“.

