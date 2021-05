El diario veterinario Animal’s Health estrena nueva imagen y mejoras en su diseño Comunicae

lunes, 24 de mayo de 2021, 18:54 h (CET) El diario pionero en el sector de la salud animal continúa mejorando la calidad de su diseño para seguir consolidándose como el medio de referencia en la veterinaria y sanidad animal española El diario Animal’s Health estrena nuevo diseño gráfico y nueva identidad corporativa en formato mobile con el objetivo de seguir optimizando la experiencia de sus lectores y que puedan continuar recibiendo con la mejor calidad las últimas novedades de todo lo que acontece en el sector de la salud animal y del ámbito veterinario.

Desde su nacimiento a comienzos de 2018, Animal’s Health ha marcado un antes y un después en la manera de informar de la actualidad del sector de la sanidad animal, ofreciendo las noticias más destacadas de manera inmediata sin perder de vista el rigor y seriedad de sus publicaciones.

De esta manera, Animal’s Health, como el primer diario especializado en salud animal de España, continúa innovando y marcando tendencia, ofreciendo a sus miles de lectores la información veterinaria de referencia con una imagen más moderna, más fresca, más dinámica y más fácil de leer.

Bajo la perspectiva mobile first, y manteniendo la limpieza y esencia de su formato desktop, se ha llevado a cabo un restyling de la cabecera del periódico con el objetivo de actualizar la identidad visual del diario en su versión móvil.

A esta nueva cabecera y nuevo enfoque mobile first, le acompañan una serie de optimizaciones técnicas para mejorar la experiencia de los miles de lectores que cada mes escogen Animal’s Health como su fuente de información de referencia.

La innovación va desde los detalles más visibles, como una nueva cabecera más moderna y limpia que no deja de lado el rigor y la seriedad que caracteriza al trabajo del equipo de Animal’s Health, hasta aspectos internos más técnicos y esenciales para el desarrollo del periódico y su adaptación a los nuevos hábitos de consumo de los lectores.

Y es que la pandemia del coronavirus Covid-19 ha puesto de manifiesto, aún más si cabe, la importancia de la información digital en salud animal y la necesidad de contar con un medio de comunicación especializado como Animal’s Health, capaz de abordar la actualidad sanitaria desde un enfoque ‘One Health’ y dando la visibilidad que se merece al trabajo de todos los profesionales de la veterinaria, que en el desarrollo de sus diversas facetas garantizan la salud pública de la sociedad.

Además, el uso del teléfono móvil para informarse no ha dejado de crecer desde la aparición de los ‘smartphones’, de ahí que este medio haya decido mejorar la navegación desde este tipo de dispositivos.

De esta manera, durante la pandemia, Animal’s Health ha multiplicado su potencial informativo y ha incorporado y fidelizado a miles de lectores preocupados por la sanidad animal.

Su objetivo ahora es estar a la altura de los nuevos retos tecnológicos e informativos siempre bajo de la premisa de mantener al lector informado sobre las principales noticias de salud animal y ofreciendo contenidos exclusivos, permitiendo que el usuario entienda mejor la actualidad que le rodea.

En definitiva, todas estas mejoras y el profundo conocimiento de la actualidad del sector por parte del equipo de redacción de Animal’s Health, permitirá abordar con garantía de éxito estos retos para seguir perfeccionando este proyecto y reforzar su posición como medio pionero del periodismo digital de salud animal.

