Wolves Legacy y su pienso. ¿Cuál es su historia?

lunes, 24 de mayo de 2021, 20:29 h (CET)

Con todo el amor por los perros y los lobos, desde Lugo, se prepara y distribuye para toda Europa el pienso de alta gama Wolves Legacy, un superalimento capaz de dar salud plena y longevidad a estas mascotas que dedican todas sus horas de vida a llevar alegría, compañía, fidelidad y apoyo al hogar que habitan. La historia de Jeff Dreamer, un visionario vaquero que abandonó la posibilidad de ser rico para no dejar morir a su perro, y luego se convirtió en el creador del mejor alimento para cánidos. Sirve como inspiración para continuar conociendo las características de la marca, su filosofía y bases científicas, que confluyen para ofrecer un producto que, más que un pienso, es un regalo de bienestar y vida. Los líderes de Wolves Legacy se definen como “personas que hemos dedicado nuestra vida al mundo canino y su relación con familias humanas. Somos gente que ama a los perros”. Esta entrega les ha permitido posicionarse como la mejor opción para nutrir a las mascotas caninas, con sedes físicas en Maryland, Estados Unidos, y en Galicia.

Los lobos señalan el camino a la excelencia Una manada de lobos americanos y perros lobos es la razón de ser de la calidad del alimento Wolves Legacy. En la sede donde desarrollan la fórmula del producto, crían a estos animales alimentándolos solo con este pienso de alta gama, preparado con los mejores ingredientes y una fórmula que garantiza perfecta digestión, sistema inmunológico fortalecido y crecimiento máximo de acuerdo con su genética. La investigación sobre los hábitos alimenticios de los lobos en vida silvestre, como parientes directos con las mismas características fisiológicas de los perros, ha sido la guía para obtener la mezcla perfecta de nutrientes y sabores que hacen de la nutrición canina una manera de mantener a los mejores amigos del ser humano completamente sanos. De estos registros científicos ha nacido la fórmula RAS, que contiene carnes de “Rumiante, Ave y Salmón”, con vitaminas como la A, D y E que también cumplen la función de conservantes naturales, además de las hierbas que consumen los lobos por estar presentes en las vísceras que comen de sus presas, como la Purple Coneflower (una pequeña flor que crece naturalmente en las praderas del oeste de los Estados Unidos y que los lobos americanos toman de los estómagos de sus presas para elevar su resistencia a las enfermedades). Incluye además levadura de cerveza y otros vegetales emulando la predigestión mediante técnicas mecánicas de compresión y descompresión rápida en su elaboración, técnicas que rompen las cadenas largas de polisacáridos y permiten ser asimilados por los animales, del mismo modo que lo hacen los lobos al tomarlos del aparato digestivo de sus presas naturales. A estos ingredientes se les suman los probióticos como el E. Faecium, y prebióticos naturales como las fibras no digestibles que encontrarían en los intestinos de las presas, y que favorecen la flora intestinal de las mascotas.

Fórmula única, porque merecen lo mejor Su producto “All Breed” se distribuye en presentaciones de saco profesional de 20 kilogramos, para criadores, refugios o personas con varios perros; el envase de 12 Kg para particulares; un paquete de tres kilos, y el kit de iniciación para nuevos clientes por el que solo se paga el coste de envío.

Muchos más datos interesantes sobre los nutrientes de la marca Wolves Legacy e historias conmovedoras, que ayudarán a la crianza amorosa de las mascotas caninas, están disponibles en la página web, desde donde se aprecia la devoción por el bienestar de los lobos y perros, una empatía especial que las mascotas apreciarán en cada bocado, pues su alimento les traerá salud perfecta para toda una larga vida.

