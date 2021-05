Football for Friendship organiza el Campamento Internacional de la Amistad: Niños de todo el mundo debaten los nueve valores del programa Comunicae

lunes, 24 de mayo de 2021, 18:26 h (CET) Durante dos fines de semana de mayo, los jóvenes participantes de la novena temporada de Football for Friendship (F4F), el programa social infantil internacional de Gazprom, se reunieron en formato online en el Campamento Internacional de la Amistad. Allí participaron en varios talleres sobre el tema del deporte y la convivencia Bajo el lema "Unir a los amigos, unir al mundo", los niños de entre doce y catorce años de más de 200 países intercambiaron ideas sobre los nueve valores de F4F: Amistad, Igualdad, Equidad, Salud, Paz, Dedicación, Victoria, Tradiciones y Honor. Sin importar el país de origen, el género, la raza o el idioma, a pesar de la pandemia y de las fronteras cerradas, pudieron hacer amigos y conocerse entre ellos durante los eventos en línea de los días 15 y 16 y 22 y 23 de mayo.

Durante los talleres, que fueron conducidos por animadores adultos, los niños escribieron redacciones sobre temas de su interés, grabaron vídeos sobre su contribución a la protección del medio ambiente y debatieron el tema de la igualdad de género en el deporte, entre otras cosas. En uno de los talleres de los nueve valores celebrados en el Campamento Internacional de la Amistad, se pidió a los niños que formularan su propia definición de amistad y contaran su propia historia personal sobre el tema.

En el Campamento Internacional de la Amistad, los niños también se prepararon, bajo la dirección de entrenadores experimentados, para el eWorld-Championship 2021 de Football for Friendship, que se jugará en formato digital en el simulador multijugador "Football for Friendship World" (F4F World). En el campeonato participarán 32 equipos de la amistad con jugadores de más de 200 países. Los partidos preliminares en ocho grupos se celebrarán los días 24 y 25 de mayo, y la final el 29 de mayo.

F4F existe desde 2013. Está organizado por Gazprom y apoyado por la UEFF, la FIFA y la ONU. En las últimas ocho temporadas han participado en el programa unos 15.000 niños y jóvenes de 211 países y regiones. En 2020, Fútbol por la Amistad tuvo lugar por primera vez en formato online en una plataforma digital especialmente desarrollada para ello.

