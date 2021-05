Lo que el posicionamiento SEO puede hacer por tu negocio en 2021, según SEO Málaga Comunicae

lunes, 24 de mayo de 2021, 16:54 h (CET) Actualmente, actuar como empresa y tener una página Web, se ha convertido en ideas totalmente complementarias e inseparables. Es el mínimo de actuación para poder llegar al cliente potencial de manera certera pero no óptima. Esta optimización sólo se conseguirá con un desarrollado posicionamiento SEO con SEO Málaga SEO Málaga, como su propio nombre indica, es empresa líder en Posicionamiento Web y Marketing Online. Estudia de manera detallada a sus clientes para ofrecer un enfocado y efectivo posicionamiento SEO. Este posicionamiento orgánico no es más que saber posicionar o ubicar la marca entre los primeros resultados de búsqueda en los buscadores. Para ello, SEO Málaga se encarga de encontrar, a través del análisis de la empresa, las “keywords” definitorias del negocio. De esta manera, se conseguirá un posicionamiento por delante de la competencia que, terminará convirtiéndose en una mayor visibilidad del producto o servicio en cuestión y, más clientes y ventas. Este proceso requiere de un gran esfuerzo, constancia y disciplina pues, es fundamental la creación de un constante contenido de valor para la Web y redes sociales como publicaciones propias, optimización de imágenes, etc.

El posicionamiento Web se enfrenta constantemente con los cambiantes algoritmos SEO de Google. Son fórmulas matemáticas que permiten calcular la posición de una URL en los buscadores de Google en base a unos parámetros. Entorno a 12 veces al año, Google realiza pequeñas actualizaciones en ellas. Algunos de los significantes algoritmos han sido Google Panda (2011), Penguin (2012), Hummingbird (2013), Pingeon (2014), Fred (2017), Updates (2020).

SEO Málaga recomienda saber adaptar la visión a los pequeños cambios sin obsesión. Es esencial crear contenido original y de calidad para las plataformas digitales; de otra manera Google castigará el argumento plagiado. Además, afirman crear un link building de calidad y una buena estructura web será esencial para hacer que Google posicione correctamente.

El servicio de posicionamiento Web desarrollado por SEO Málaga desarrollará en su negocio una mayor visibilidad ante un amplio público, un aumento considerable de visitas en la Web y medios digitales, un mayor alcance más allá del cliente potencial, una imagen de profesionalismo, autoridad y seriedad y, expansión. Esto se traduce directamente en mayores oportunidades y ventas.

