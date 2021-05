Wolves legacy: mejores opiniones Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de mayo de 2021, 16:12 h (CET)

Wolves Legacy es una empresa que ha dedicado su vida al mundo canino, a diferencia de otras empresas alternativas que fabrican y comercializan, además, detergentes, jabones y alimentos para las mascotas. Wolves Legacy trata de una empresa ligada estrechamente al mundo canino por más de 40 años y por lo tanto no se basa solamente en vender pienso, sino que se encarga también de fortalecer la relación de los perros con las familias humanas. Con presencia en diferentes países y opiniones positivas, son una de las pocas empresas que cuentan con una manada de lobos americanos con la que constantemente desarrollan estudios para analizar y mejorar la relación humano-canina tanto en lo emocional como en lo nutricional.

Wolves Legacy no es solo un alimento canino En estos más de 40 años de experiencia, trabajando e investigando, lograron encontrar la fórmula exclusiva de Wolves Legacy. Sin embargo, aclaran que no solo ofrecen pienso canino, sino que son personas que se preocupan y se ocupan de los perros y sus dueños, y eso se refleja en todas las opiniones de sus clientes. Jefferson Dreamer es el protagonista de esta historia que ilustra los inicios de Wolves Legacy Dog Food. Cuenta la leyenda que era un joven con muchos sueños y aspiraciones que tenía como compañero de vida a su perro Jack. Decidió emprender un largo viaje por una visión que tuvo, donde un viejo nativo le dijo que buscara su destino en las minas de oro, pero que sucediera lo que sucediera, siempre debía escuchar los consejos de su corazón. Sin embargo, en el camino, su perro enfermó casi de muerte por desnutrición. Un joven nativo se le apareció y le ofreció un alimento que había aprendido de los lobos, una fórmula que combinaba carne de bisonte, de ave y de salmón junto con unas hierbas medicinales poderosas, lo que hizo que Jack se recuperara y Jeff decidiera abandonar el oro y regresar de su viaje por no fallarle a su perro. Ese gran gesto de amor más tarde hizo que Jeff se convirtiera en rico y formara una familia con la mujer que amaba. La historia de Jeff Dreamer se convirtió en la historia inspiradora de Wolves Legacy: Lo que empezó con amor se transformó en un éxito empresarial que tiene presencia en muchos países.

El legado del pienso de Jefferson Dreamer Las opiniones de Wolves Legacy tienen 5 estrellas sobre 5. Estas cinco estrellas se ven a lo largo de la lista de reseñas con frases como “le encanta”, “lo come con muchas ganas”, o “he solucionado los problemas digestivos que tenía con otros piensos”, incluso algún caso de opiniones como “Pastor Alemán con problemas de Anorexia. Desde que he descubierto este alimento, el perro está comiendo más y cogiendo peso. Espectacular”

Pero Wolves Legacy va más allá de la venta de comida para perros y aspira a dejarles un legado a sus clientes y sus mascotas gracias al gran equipo de profesionales con los que cuenta y que dictan cursos con certificado homologados por A.E.P.E.C.

Los cursos van desde nutrición hasta comportamiento. “La mayor parte son gratis, y hasta algunos te pagan por aprobar, porque otorgan crédito que puedes usar para comprar tus piensos”. De igual forma, aportan una Guía para Comprender la Alimentación del Perro, esto lo hacen para premiar a todos los propietarios que se preocupan por el bienestar de sus mascotas.

Además, disponen del plan Wolves Pack, que es una categoría prémium que permite a sus clientes adquirir sus productos con precios especiales para siempre, con la idea de colaborar con la recuperación de la economía post pandemia para los más perjudicados, como son bares y restaurantes, bajo el lema “te damos precios bajos de por vida, si tomas algo en el bar”. Todo ello inspirado en la historia del joven vaquero Jeff Dreamer.

