La formación, trabajo y vida de Florence Nightingale, en un webinar organizado por el COEGI

Impartido por Manuel Solorzano, enfermero responsable de la Comisión de Historia del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa, tendrá lugar el próximo miércoles, 26 de mayo, a partir de las 17:00 horas Se puede acceder al webinar clicando sobre este link

Donostia-San Sebastián, 24 de mayo de 2021.- El Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) ha organizado este miércoles, 26 de mayo, a partir de las 17:00 horas el webinar: “El Ángel del soldado herido en Crimea, vida de Florence Nightingale”. Accesible en Teams, el webinar será impartido por Manuel Solorzano, enfermero responsable de la Comisión de Historia del COEGI y, durante el mismo, se presentará además un sello editado por el Colegio, conmemorando el bicentenario de Florence Nightingale.

Durante la charla online se realizará un recorrido por la vida de Florence Nightingale en todo su contexto: en la guerra de Crimea y en la paz, basándose sobre todo en sus escritos, cartas y documentos. “En 2020 celebramos su bicentenario y esto nos hace recordar que siempre encontramos datos, frases e ideas nuevas de esta polifacética mujer y enfermera que, incluso hoy en día, aportan mucho a la profesión”, subraya Solorzano

A su juicio, Florence Nightingale fue una de esas “heroínas de carne y hueso”. Añade que sus ‘poderes’ fueron: un gran interés por ayudar a las personas enfermas y desvalidas, una voluntad de hierro para mejorar su cuidado y unas ganas increíbles de aprender. “Gracias a ellos se convirtió en la primera enfermera de la historia moderna y demostró, primero a su país y luego al mundo, que una buena atención a los enfermos y heridos contribuye a una mejor y más rápida curación”.

Las personas que asistan al webinar del próximo miércoles van a poder informarse s sobre su formación, su trabajo y su vida, aspectos de gran relevancia para la enfermería moderna. “Su vida merece que la contemos”, subraya Manuel Solorzano, quien recuerda que las enfermeras siempre han estado en primera línea, tanto en la guerra como en la paz, “y han sido pieza clave e importante en las pandemias que han ocurrido en nuestro planeta”.

En opinión del responsable de la Comisión de Historia del COEGI, es importante que las enfermeras conozcan la historia de su profesión, que es: Antigua (porque en la lucha por la supervivencia humana siempre ha estado una mujer, que ha cuidado de niños, ancianos, enfermos, heridos...) y Joven, porque hasta el siglo XIX de nuestra era, no se dispuso de una formación específica para la profesión, “cuya formación es hoy de Grado y está presente en campos tan diversos como el asistencial, investigación, gestión, docencia o educación para la salud”.

En este sentido, Solorzano reivindica que “tenemos que dar visibilidad a nuestra profesión, ya que es una de las más importantes para el cuidado de los pacientes, de su familia y de su comunidad”.

26 años investigando la Historia de la profesión enfermera

Manuel Solorzano comenzó a interesarse por la Historia de la profesión enfermera en el año 1995 en las bibliotecas de San Sebastián. “No había nada escrito sobre practicantes, enfermeras, etc., sólo encontré ‘El Curandero Petriquillo’ y eso me hizo pensar que había un campo nuevo y yo podía hacer algo para remediarlo”.

Trabajando a turnos desde 1980 era complicado disponer de tiempo extra para ello: “Leía, guardaba y me documentaba cuando podía”. Una vez el trabajo le permitió contar con un horario más o menos fijo, Solorzano comenzó a visitar todas las tardes durante dos o tres horas las bibliotecas para documentarse. “Comencé a encontrar documentos, periódicos, revistas, a leer y a intentar hacer los primeros trabajos. Después empecé a acudir a Jornadas y Congresos y, en el año 2003, ya se convirtió en mi principal hobby. No he parado hasta ahora y espero seguir durante varios años más”, avanza.