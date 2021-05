La Clínica Adcure incorpora al Dr. Alejandro Henao Giraldo Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de mayo de 2021, 12:52 h (CET)

La Clínica Adcure, con sede principal en Madrid, garantiza la corrección de imperfecciones gracias a la última tecnología en medicina estética y mediante la combinación de tratamientos modernos para conseguir una belleza natural. Según un estudio presentado por la Sociedad Española de Medicina Estética SEME, el 35,9% mujeres españolas mayores de 26 años utilizan los servicios de la medicina estética, que representa un crecimiento sostenido en los últimos años de 5,4%. La industria estética genera en España alrededor de 100.000 puestos de trabajo en 2021. Además, la SEME, fundada en 1984, asocia a más de 1.500 profesionales de medicina estética, posicionando a España como el segundo país de Europa y quinto en el mundo en tener el mayor flujo de turismo de la salud estética. Cada año, llegan hombres y mujeres de los cinco continentes en busca del mejor equipo de profesional medico con el fin de mejorar su apariencia, remarcando también en el cuidado de la salud física y mental. La SEME ha asegurado que muchos de los cambios estéticos a los que se someten las mujeres vienen influenciados por las redes sociales.

Incorporaciones de lujo con la tecnología mas avanzada La Clínica Adcure está especializada en cirugía capilar, medicina y cirugía estética. El Dr. Alejandro Henao Giraldo, experto a nivel mundial en trasplantes capilares con la técnica FUE DHI, se incorpora como nuevo director médico para la gestión de trastornos y tratamientos capilares. Según detalla la página web de Adcure, sus profesionales no solo realizan trasplantes capilares, sino que con la técnica de implantación DHI consiguen aumentar la calidad y la densidad del cabello implantado.

Además, Adcure se posiciona como el centro de referencia en liposucciones HD, ideales para la eliminación de grasa en el abdomen, cartucheras, papadas, entre otras zonas del cuerpo. El centro también ofrece cirugía facial y corporal a través de un equipo médico de cirujanos plásticos y estéticos. Asimismo, dispone de un amplio abanico en servicios médicos estéticos que proponen mejorar la apariencia de sus pacientes, con procedimientos mínimamente invasivos para rejuvenecer la piel gracias a la última tecnología del sector.

Una recuperación ideal Adcure ofrece de manos de sus especialistas el mejor uso de la tecnología y rápida recuperación por parte de los pacientes que se someten a sus tratamientos médicos, ya que estos pueden incorporarse de nuevo a sus actividades y vida cotidiana en un tiempo no mayor a tres días tras el procedimiento. El centro también ofrece a sus pacientes un diagnóstico online que el paciente debe rellenar con información personal, médica y fotografías de las zonas del cuerpo a tratar, con la finalidad de que el profesional evalúe mejor su caso. Adcure recuerda en todo momento la importancia del consejo médico profesional antes de iniciar cualquier tratamiento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Wolves legacy: mejores opiniones Mozzarella & Basilico: pizzería Puerto Santa María La clínica Adcure se convierte en la número uno en la técnica de implantación DHI La Clínica Adcure incorpora al Dr. Alejandro Henao Giraldo Opiniones de ConsultIn Manresa