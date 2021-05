La IV edición del New York Summit Awards comunica sus primeros premiados Comunicae

lunes, 24 de mayo de 2021, 10:14 h (CET) New York Summit Awards 2021 se celebrará el 17 de Noviembre 2021 en un gala que espera ser la más emotiva de su historia La IV edición de la gala New York Summit Awards tomará el pulso a los eventos que van recuperándose tras la pandemia del COVID. Esta gala que ha celebrado sus galas anteriores con un impacto en medios de más de 150MM, con un histórico de más de 50 galardonados de más de 20 países entre los que cabe destacar a Antonio Banderas, David Bisbal, Kathleen Kennedy, Bernice Luther King, la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, Carlos Baute, Leonardo Di Caprio y así muchos personajes públicos que han trabajado por una sociedad mejor desde sus respectivos ámbitos de actuación..

Esta edición presenta galardonados del ámbito de la música, la cultura, la sostenibilidad, la innovación, el liderazgo y la acción social. Una gala que contará con premiados como la cantante India Martínez que ha sido galardonada junto a Marck Anthony con el premio New York Awards 2021 a la "mejor canción". Así mismo en el panorama donde esta gala pretende elevar la presencia de la música internacional, ha querido galardonar al cantante mexicano Carlos Rivera con el premio "Mejor cantante Latino - New York Awards 2021". Uno de los premios más emotivos que se van a otorgar en esta gala será al recién fallecido cantante Pau Dones con el "Premio especial del Jurado" por toda una vida como referente musical en toda Iberoamérica y que contará con la presencia en esta emotiva gala de uno de sus colegas y amigos también como premiado con el cantante Mikel Erentxun New York Awards "Trayectoria musical".

Por otro lado en esta edición del New York Summit Awards 2021, se va premiar al periodista Español Vicente Vallés, a la Fundación Vicente Ferrer, al Departamento de Bomberos de la Ciudad de New York en su 20 aniversario de los trágicos atentados en las Torres gemelas o a la Rosario Marín primera mujer inmigrante en lograr ser uno de los cargos más importantes, en sus caso como Presidenta nº41 del Tesoro Público de los Estados Unidos así como otros premiados y premiadas que darán luz a una gala que se renueva tras haber tenido que aplazar su edición anterior por la pandemia del covid.

