El Ayuntamiento de Medinaceli da un paso mas para proteger a sus vecinos de contagios

lunes, 24 de mayo de 2021, 09:18 h (CET) Bajo el epígrafe #MedinaceliTeCuida se celebró este fin de semana, un evento de labor social, acogido en el Palacio Ducal de Medinaceli y organizado por el Ayuntamiento de Medinaceli en colaboración con la empresa Max2Protect Bajo el epígrafe #MedinaceliTeCuida se celebró este fin de semana, un evento de labor social, acogido en el Palacio Ducal de Medinaceli y organizado por el Ayuntamiento de Medinaceli en colaboración con la empresa Max2Protect.

Felipe Utrilla, alcalde de Medinaceli ha participado en la apertura de dicho acontecimiento dando una charla a los asistentes sobre la importancia de no bajar la guardia en cuanto al cuidado y medidas de prevención contra los contagios de COVID19.

En este evento, el Ayuntamiento ha proveído a todos sus vecinos con mas de 3,000 botes del nuevo producto NANOMED H1-03G HANDS, una solución líquida, higienizante para manos y piel, el cual ELIMINA EL CORONAVIRUS en segundos y protege durante 4 horas de virus y bacterias.

Max2protect, la empresa creadora de esta solución higienizante tiene como objetivo montar el primer laboratorio de desarrollo, testeo y certificación de Soria, en el polígono de Medinaceli.

Utrilla señala: “La idea es presentar el producto al publico y regalar a los vecinos de Medinaceli un lote de Nanomed tanto de 500 ml como de 30 ml para que lo utilicen y se protejan, aportando una medida eficaz mas, para protegerse del COVID...”

Al evento también ha acudido Javier Cabrera, director general de Max2Protect quién expuso ante los asistentes: “El objetivo del evento es que sepáis que el Ayuntamiento de Medinaceli ha dado un paso mas para la protección de sus vecinos contra el Coronavirus, adquiriendo Nanomed para todos sus vecinos y turistas...Ahora llega el verano... la apertura de las piscinas, nos juntamos mas socialmente y lo que nos interesa es estar mas protegidos, para eso tenemos Nanomed...”

#MedinaceliTeCuida contó con la presencia de vecinos de Medinaceli quienes opinaron:

- “...con el fin del estado de alarma, los contagios y la proliferación de personas aumentan, y según la charla informativa, Nanomed ayudaría mucho a la protección y a evitar contagios”

- “...como siempre hemos usado unos geles que hay que ponerlos frecuentemente... escuchar de este producto me ha dado la impresión de que es un milagro por su duración de cuatro horas, poder tocar cualquier cosa y estar protegida”

Felipe Utrilla alcalde de Medinaceli concluyó el evento diciendo: “El ayuntamiento estará repartiendo entre sus vecinos y también en una fase posterior, repartiremos monodosis, tanto a la gente del pueblo como a los turistas que vengan en unos días, de esta manera aportaremos un método más de protección, siendo el primer municipio en aportar esta nueva solución”

LINK DE DOSSIER DE PRENSA:

https://drive.google.com/drive/folders/1XLY3G2_m1E8C11chlPy4XCzvYkxpKbDk?usp=sharing

