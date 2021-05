Benito Grille Medina publica la novela "Piel Cambiada" Comunicae

lunes, 24 de mayo de 2021, 09:54 h (CET) El autor gaditano publica una apasionante historia de fantasía con la Editorial Zasbook Sinopsis del Libro “Piel Cambiada”

Mundo está atrapado en una rutina que le roba su juventud. Pasa los días esclavo de su trabajo deseando que su suerte cambie, hasta que su deseo se ve violentamente cumplido.

Ahora, lejos de su casa, de su entorno y con un cuerpo que no le pertenece, tendrá que lidiar con algo más que un cambio de rutina, con unos instintos prestados.

Perseguido por la amenaza del Ministerio, un organismo totalitario, con una promesa pendiente y una misión que puede ser su salvación o su total ruina, su futuro dependerá de qué hacer con esta piel cambiada.

El autor

Benito Grille Medina (1978, Cádiz). Trabaja como montador de estructuras aeronáuticas, tornero de profesión; el metal es la carrera que eligió y en la que ha estado trabajando desde que salió de la escuela.

Su profesión le ha llevado a recorrer todo el país de norte a sur buscando un trozo de pan y llevándose una experiencia de vida muy enriquecedora. Apasionado del ciclismo de montaña, le encanta la naturaleza.

Desde muy joven le ha gustado leer, en la escuela primaria participó en más de un concurso literario. Fue su padre el que le empujó a volver a escribir; tras aprender a pintar al óleo con setenta y dos años y enfermo de asbestosis, le animó a lanzarse y a no tener miedo a hacerlo mal. Lector voraz y cinéfilo empedernido, odia los agujeros de guion y los personajes vacuos a los que se da nombre para no aportar nada.

Actualmente vive en San Fernando con su mujer e hijo. Sigue montando en bici mientras piensa en las próximas líneas de su siguiente novela.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.