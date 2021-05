Silu, el caso de la empresa Valenciana que ha crecido un 350% durante el confinamiento Comunicae

lunes, 24 de mayo de 2021, 09:03 h (CET) La empresa dedicada a la personalización de productos de madera ha arrasado en ventas con sus nuevas ideas durante la pandemia Es evidente que el sector del Retail, el pequeño comercio y las Pymes han sufrido un duro revés a lo largo de 2020 y 2021. Pero, ¿qué ha ocurrido con las empresas que han conseguido adaptarse a la nueva situación y reconducir sus canales de venta?

Algunos ejemplos que pueden arrojar algo de luz a la respuesta, serían Apple Inc. que, con todas sus tiendas cerradas en todo el mundo, ha conseguido incrementar sus ventas un 12% respecto al mismo periodo del año anterior. Audi logró duplicar el valor de sus acciones en el primer semestre de 2020 hasta alcanzar los 1.570 € de cotización. Empresas como PayPal, Netflix, Facebook, Adobe, o incluso Zoom (un gran aliado durante el confinamiento), también han visto crecer exponencialmente sus resultados.

Es cierto: no todas las empresas son como esos titanes de los negocios. Pero el crecimiento no sólo se limita a ellos. En términos generales, las ventas online crecieron en España un 67% entre abril y junio de 2020. Además, un 8,3% de la población que nunca había comprado por medios digitales se animó a hacerlo.

Pero, ¿cómo queda la distribución por sectores?

La corona de oro no tiene sorpresas. El sector de la alimentación y bebidas tuvo una penetración de mercado del 48%. Lo cierto es que había poco que hacer en casa, y el momento “vermut” durante la videollamada con los amigos era muy tentador. También otros factores entraron en juego como el miedo a estar recluidos durante una pandemia mundial, la afición a cocinar, o seguir a famosos cheffs que publicaban sus obras de arte en las redes sociales.

Los productos tecnológicos y de comunicación (ordenadores, tabletas, teléfonos, redes malla, televisiones, etc.) ocupan el segundo puesto. A fin de cuentas, era prácticamente la única forma de socializar y contactar con amigos y familiares sin salir de casa. Un 29% de las ventas por categorías durante esos meses, las asume este sector.

En tercer lugar, se cuela por sorpresa un híbrido entre entretenimiento/cultura y hogar. Por supuesto, es bastante conocido el hecho de que muchos arrasaron las páginas web de material deportivo, por aquello de tener un mínimo de actividad diaria, pero como novedad surgió la búsqueda de productos de manualidades para el hogar. Aunque esta categoría podría ser muy amplia, las búsquedas hacen referencia a algo más concreto.

Silu, productos personalizados de madera

Esto se puede ilustrar cogiendo el ejemplo de Silu, una empresa valenciana que se dedica a la personalización de productos en madera y metacrilato. Esta marca trabajaba al por mayor sirviendo productos cortados a láser a una gran precisión. En los comienzos de la pandemia el panorama era inquietante, ya que gran parte de esos comercios a los que les servía el producto, se veían obligados a echar el cierre.

Sin embargo, el confinamiento provocó un notable incremento en la práctica de algunas actividades de entretenimiento juntando manualidades y decoración. A raíz de esto, se ha demostrado que la madera nunca pasa de moda, ni para el entretenimiento, ni para la decoración o para el arte. Esta materia prima usada desde hace siglos, siempre encuentra la forma de reinventarse logrando aplicaciones cada vez más creativas.

Silu diversificó sus canales de venta, cambió el público objetivo y potenció el canal online para llegar a un consumidor final ofreciéndole productos personalizados para decoración infantil con un aire moderno y divertido.

Productos de decoración infantil

La demanda de letras y nombres personalizados en madera, medidores infantiles, o puertas del Ratoncito Pérez fue tal, que en sólo 3 meses Google registró más de 26.000 búsquedas. Esto no sólo sirvió para que la empresa se mantuviera a flote en tiempos difíciles, sino que lograron un incremento de sus ventas de hasta un 350% únicamente entre marzo y julio. Añadiendo el componente de entretenimiento, la demanda de stencil creció exponencialmente, que básicamente son plantillas con diversas formas geométricas para aplicarles pintura sobre distintas superficies: textiles, madera, etc.

Con esta nueva demanda, surgió una línea de negocio basada en productos personalizados. De crear stands para tiendas, a bolas de navidad personalizadas para cada miembro de la familia. De mesas de madera para hostelería, a letras de madera personalizadas para decorar habitaciones infantiles o negocios importantes.

Así que una vez más se puede aprender de la capacidad de los consumidores y de las empresas para adaptarse en momentos de crisis, para reinventarse, para fomentar su creatividad y triunfar desde el punto más inestable de la ambigüedad. 2020 ofrece también una gran lección de resiliencia, con una población con necesidades diferentes, y una economía capaz de comprender, invertir y transformar sus esfuerzos productivos en un tiempo récord.

Por ello, empresas como Silu, siguen creciendo en 2021 y siguen apostando por la innovación asumiendo nuevos proyectos. Llega el momento de recolectar los frutos sembrados en el año anterior y aprovechar el impulso cogido. Ahora que los mercados vuelven a abrirse y las restricciones son cada vez menores, ¿qué novedades y sorpresas van a traer las empresas?

