Los beneficios del ácido isocianúrico son desconocidos para muchos, según Piscinas Lara

lunes, 24 de mayo de 2021, 08:03 h (CET) El agua de las piscinas debe ser siempre transparente, brillante y desinfectada. Hay una gran cantidad de productos que pueden ayudar a conseguir ese efecto en el agua, sin embargo, no todo el mundo los conoce El mantenimiento de la piscina es esencial y es una preocupación que suelen tener la mayoría de las personas que tienen el privilegio de tener una piscina en casa. Pero mantener la piscina siempre limpia y desinfectada no es sencillo, ya que hay una gran variedad de productos que se pueden combinar y utilizar en su cantidad adecuada para conseguir un agua perfecta. Los productos deben emplearse en cantidades adecuadas y combinarse con otros productos que puedan funcionar y mezclarse entre ellos. Uno de estos productos químicos que tan efectivos resultan en su combinación y empleo correcto es el ácido isocianúrico o CYA.

En los años anteriores, según un informe del Ministerio de Salud, el método de desinfección más utilizado por piscinas públicas y privadas es la desinfección química, con un porcentaje del 90,1%, mientras que la electrólisis salina supone un 7,5% y un 2,4% la desinfección física. El ácido isocianúrico forma parte de ese 90,1%, ya que se trata de un producto químico que se puede utilizar para estabilizar el nivel del cloro en el agua. El cloro es uno de los métodos de desinfección que mejor funcionan para las piscinas, sin embargo, en muchas ocasiones, este producto químico puede perder efectividad debido a la exposición solar continua. Es entonces cuando se hace necesario el uso del ácido isocianúrico.

Cuando se utiliza el ácido isocianúrico se estabiliza el nivel del cloro y, por lo tanto, se emplea menos esfuerzo y tiempo a la hora de desinfectar, ya que el cloro durará mucho más tiempo y no será necesario reponerlo tantas veces a la semana. Cuando se emplea el ácido isocianúrico para estabilizar el cloro se pasará de reponer este producto de forma diaria a reponerlo tan solo una vez a la semana. Por lo tanto, los usuarios del cloro, a la hora de desinfectar ahorrarán este producto y también emplearán menos tiempo en el mantenimiento de la piscina.

No obstante, los usuarios de piscinas desconocen el uso correcto del ácido isocianúrico, así como la cantidad que hay que emplear y la concentración. La cantidad ideal de ácido isocianúrico es de 30,50 ppm mientras que la cantidad de cloro adecuado en la piscina es de 1,5 y 2 ppm. Mantener la piscina con menos cloro o más de estos parámetros es incorrecto, peligroso e incluso perjudicial. También es muy importante mantener la piscina con un nivel de pH de 7 hasta 7,6. Usar demasiado cloro o demasiado ácido no es nunca bueno y puede ser perjudicial para la salud.

