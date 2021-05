La máquina de soldar multiproceso, una herramienta que no debe faltar en ningún taller, según Soldaelectric Comunicae

lunes, 24 de mayo de 2021, 08:04 h (CET) Las soldadoras multiproceso son una maquinaria muy buscada en trabajos industriales debido a su gran versatilidad, ya que pueden realizar trabajos muy variados. Se trata de una tecnología muy sofisticada que no puede faltar en ningún taller Las máquinas soldadoras multiproceso son unas máquinas de soldar que pueden servir para soldadura MIG/MAG, TIG, soldadura MMA, electrodo, lift e hilo macizo sinérgico al mismo tiempo. Soldar con soldadura multiproceso conlleva una gran cantidad de ventajas y la primera y más importante es lo práctica que resulta esta herramienta. Con esta herramienta es posible soldar materiales como el acero de alta aleación, níquel y titanio de forma continua y usando varios grosores en cada uno. Por lo tanto, la gran ventaja que se puede conseguir al trabajar con la soldadora multifunción es que se pueden trabajar varios procesos en un mismo nivel.

SOLDA ELECTRIC ASTUR S.L., una empresa de maquinaria de soldadura que lleva desde el año 1994 dedicándose al suministro de maquinaria de soldadura afirma lo siguiente: “Con los equipos multiproceso 5 en 1 que se pueden encontrar en nuestra tienda online es posible conseguir un servicio completo a la hora de soldar. Se trata de una herramienta de gran versatilidad que cualquier profesional del sector debería tener”. Estas máquinas, al tener varios procesos en un mismo mecanismo, también se benefician de ser una máquina muy compacta, que, además, al llevar un asa, las hacen mucho más sencillas a la hora de transportar.

Solda Electric también afirma que estas máquinas realizan un trabajo muy preciso y ayudan a que las soldaduras queden limpias y perfectas. Se trata de unas máquinas que aportan un gran control en lo que a precisión se refiere y, además, una manipulación de la máquina muy sencilla. La soldadura con máquina de soldar multiproceso también añade un plus a la durabilidad de las soldaduras. La tensión de circuito de las máquinas de soldar multiproceso tiene buenas propiedades de cebado MMA. Por lo tanto, los profesional cuyos proyectos requieren trabajar varios procesos de soldadura en un solo trabajo, la soldadora multiproceso es imprescindible para el taller.

Otra gran ventaja de las máquinas de soldar multiproceso es que hacen posible ahorrar una gran cantidad de dinero al tener todas las funciones que se necesitan en una sola máquina, sin necesidad de adquirir otros equipos para ello. Es una máquina muy flexible en todos los aspectos. No obstante, la máquina de soldar multiproceso es una que tiene unas dimensiones superiores a las demás máquinas, sin embargo, al tener un asa para transportarla y al ser tan compacta no resulta un problema. También es necesario tener en cuenta que para el buen manejo de este topo de equipos hay que tener experiencia.

