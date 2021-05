ImprentaMadrid.com: "Con la pandemia, la industria de los regalos promocionales ha cambiado" Comunicae

lunes, 24 de mayo de 2021, 08:10 h (CET) La pandemia ha traído consecuencias negativas en la economía de las empresas. Algunas se han visto obligadas a cesar su actividad mientras que otras lograron reinventarse. Los regalos promocionales también han dado un giro y se han adaptado a la actualidad Los regalos promocionales son un elemento fundamental en algunas empresas, ya que ayudan a mejorar la confianza de los clientes, generar recuerdo en ellos, mejorar la imagen de marca de la empresa, etc. Pero la industria de la imprenta, al igual que las empresas, ha tenido que cambiar para adaptarse a la sociedad. El comportamiento de los consumidores también ha cambiado de forma drástica a raíz de la pandemia, ya que la mayoría de los hogares dejaron de comprar en tiendas físicas para apostar por la compra online de casi todos los productos que necesitan: comida, dispositivos electrónicos, ropa, etc. con el fin de salir lo menos posible de sus casas y evitar contagiarse.

Este factor supuso un gran obstáculo para muchos negocios y uno de ellos es la de los productos promocionales. Uno de estos cambios ha sido una reducción drástica de los productos provenientes de China y un auge del merchandising ecológico. Por lo tanto, se ha observado una reducción de los productos contaminantes en una época en la que las fronteras estaban cerradas frenando en toda medida posible el contagio, pero dando paso hacia un nuevo concepto mucho más ecofriendly. Según la OMS, en 94% de los productos promocionales fabricados en empresas de China son “altamente contaminantes”.

Este cambio radical también ha dado paso hacia un “greenwashing” para las empresas, que comenzaron a aprovechar este “problema” para transmitir nuevos valores de marca. Un ejemplo de esto son los lápices de maquillaje plantables, las bolsitas de té y cucharas biodegradables. Dentro de la línea de regalos promocionales sostenibles, ImprentaMadrid.com, una empresa especialista en imprenta e imagen corporativa aconseja los regalos promocionales reutilizables y que a la larga no supongan un desecho contaminante.

Un ejemplo de esto son los bolsos o bolsas reutilizables. Además de ser un artículo extremadamente útil y práctico para los clientes, también será un objeto que ellos utilizarán constantemente. Por lo tanto, será un regalo que guarde un constante recuerdo de la empresa. Las herramientas y la tecnología son otro ejemplo de artículos promocionales muy duraderos y que suelen encantar a los consumidores. Un pendrive, accesorios para coches, fundas de móvil, relojes, etc. Los artículos para la oficina no deben olvidarse nunca dentro de la línea de regalos promocionales. Son artículos que los clientes verán y usarán día a día, por lo tanto, es un medio publicitario muy bueno. Bolígrafos, cuadernos, carpetas y lápices son algunas de las opciones que se pueden escoger.

