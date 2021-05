¿Está Cristo en la divina Eucaristía? Jaime Fomperosa, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 21 de mayo de 2021, 08:51 h (CET) Estamos en una situación en lo que se refiere a la Divina Eucaristía realmente preocupante. Te niegan la comunión en la boca pero ves como dan la comunión como si fuese una galleta y muchos comulgantes se retiran con la Sagrada Forma en la mano. Viendo esta gravísima actuación, llegas a pensar que la mayoría de los Prelados y del clero, no creen que esté Cristo allí presente, es más bien una presencia simbólica, que quiere decir que tenemos que dar de comer a los pobres, y así vemos como la Iglesia en muchos lugares, solo es Cáritas.

Satanás, después de perder la guerra en España, cambió de táctica, la violencia hacia mártires que fortalecian a la Iglesia, había que infiltrarse en ella, así desde dentro podía hacer apóstatas, y tras una labor minuciosa de desacralización, dándo dos pasos y uno atrás, hemos llegado a esta gravísima situación, y no se ven signos por parte de la Jerarquía de que esto vaya a cambiar. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Antropología y sentido El sentido de la vida está en la realización de nuestros deseos o propósitos más profundos El fino "olfato político" de Pedro Sánchez En su enorme soberbia y egolatría se considera superior a los demás ¿Está Cristo en la divina Eucaristía? Jaime Fomperosa, Santander Resiliencia es entereza Enric Barrull Casals, Gerona Sin autoestima Suso do Madrid, La Coruña