Por eso resulta casi evidente que si todos habláramos con la lengua oficial del autor de ese plan, el ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia’, nadie nos entendería. Lo mismo que ‘la alternativa al estado de alarma, es la vacuna’, si no se ha vacunado más que un por ciento irrelevante de ciudadanos, mientras la alarma lo cerró todo absolutamente, hasta la normalidad pretendida. No es un estado de excepción, pero casi. Y no se pueden considerar como alternativa una y otra, sin que no se entienda nada lo que significa alternativa.

Resiliencia es entereza, si queremos que los demás nos entiendan, y todo lo demás es barullo y sembrar la confusión. ¿Qué transformación nos espera? De momento, trasladar la competencia de las cárceles vascas, con sus presos de ETA dentro, al Gobierno vasco, para que haga con ellas lo que estime oportuno. Sucederá inmediatamente después de que se celebren las elecciones de Madrid; no antes, evidentemente. Menuda vuelta resiliente a la normalidad.