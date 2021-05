Sin autoestima Suso do Madrid, La Coruña Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 21 de mayo de 2021, 08:50 h (CET) Es cierto que hemos sido uno de los países de Europa que más ha sufrido la pandemia y que peor la ha gestionado. Es cierto que la lista de reformas pendientes (educación, mercado laboral, pensiones, sistema fiscal, sistema de innovación) es muy larga. Pero hay energías, sobre todo en la sociedad civil, en el mundo de la empresa, del Tercer Sector, incluso de la innovación, a pesar de la falta de recursos, que no justifican una imagen tan negativa. Sin un sano amor a uno mismo, sin autoestima, no hay modo de salir adelante.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Antropología y sentido El sentido de la vida está en la realización de nuestros deseos o propósitos más profundos El fino "olfato político" de Pedro Sánchez En su enorme soberbia y egolatría se considera superior a los demás ¿Está Cristo en la divina Eucaristía? Jaime Fomperosa, Santander Resiliencia es entereza Enric Barrull Casals, Gerona Sin autoestima Suso do Madrid, La Coruña