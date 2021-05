​La mamandurria de JxCat Antonio Peiró, Lérida Lectores

@DiarioSigloXXI

viernes, 21 de mayo de 2021, 08:45 h (CET) Ha sido solo mentar la posibilidad de dejarlos fuera del gobierno catalán y los de Convergencia -esos señores ahora disfrazados de JxCat- han vuelto en horas al redil y a firmar un pacto. Días y días sin avanzar y ahora de repente todos los obstáculos se han disipado. Un partido que lleva 40 años desde Pujol en el poder en la Generalitat casi de forma ininterrumpida con miles y miles de militantes, amigos y conocidos chupando de la teta pública y, claro, con las cosas de comer no se juega. Por supuesto, los convergentes han dicho que lo hacían por Cataluña. A ver si un día se sacrifican menos por Cataluña y se ponen a trabajar en la economía productiva y no a vivir de los impuestos de los demás. Los contribuyentes lo agradeceríamos, aunque solo sea para dejarles de pagar sus sueldazos. No caerá esa breva.



