​Los sueldazos de Rull, Turull y Forn

viernes, 21 de mayo de 2021, 08:42 h (CET) Me he quedado de piedra con la noticia de que a los exconvergentes Rull, Turull y Forn les han estado pagando 7.000 euros mensuales, más de 1.500 euros a la semana. Creo que no es ético y menos aún en estos tiempos de pandemia y crisis económica. Mientras estos políticos se hacían los oprimidos con fotos en la cárcel, por detrás se hacían millonarios. Una estancia en prisión, además rodeada de privilegios y con todas las comodidades y permisos concedidos por sus amigos políticos de arriba. Rull, Turull y Forn deberían dar una explicación. Entre los tres se han embolsado más de 400.000 euros en sus cuentas corrientes, han exprimido todo el jugo victimista hablando de la “represión” para dar lástima y rascar votos mientras por detrás se estaban llenando los bolsillos como nadie. Un paripé teatral muy poco ético.



