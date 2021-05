Más de 20.000 videojuegos en una única plataforma para jugar en la nube desde un PC o móvil Android Comunicae

viernes, 21 de mayo de 2021, 17:27 h (CET) La plataforma Nware, tras poco más de un año de crecimiento en fase Beta, ha lanzado una actualización en la que ofrece nuevas funcionalidades como la posibilidad de jugar a miles de videojuegos de los catálogos Steam o Epic Games en una única plataforma en la nube desde un PC o móvil Android, sin necesidad de consolas o equipos potentes Nware ha conseguido desarrollar una tecnología que permite sincronizar con su plataforma de cloud gaming más de 20.000 videojuegos a los que se puede acceder en la nube desde un PC o móvil Android. Un avance muy importante en este sector, ya que es la única plataforma del mercado que ofrece la posibilidad de jugar a una cantidad tan amplia de videojuegos desde un solo lugar y sin necesidad de tener una costosa consola o un ordenador potente, un obstáculo con el que se encuentran muchos gamers debido a los altos precios que suelen tener las consolas y los juegos o las exigencias tecnológicas que requieren.

Tras un año en fase Beta, la plataforma ha ido creciendo exponencialmente e incorporando mejoras y nuevas funcionalidades. Ahora, la plataforma de cloud gaming ha incorporado la posibilidad de traer a su plataforma todos los videojuegos de los catálogos de Steam y Epic Games, permitiendo así que los gamers puedan jugar en la nube todos los juegos que tienen comprados en las distintas tiendas digitales.

Si bien anteriormente hacía falta tener una consola o un ordenador potente para poder jugar a videojuegos, ahora se puede hacer desde cualquier PC o dispositivo móvil Android sin necesidad de descargar ningún software ni herramienta local, y con la garantía de que el historial del juego se queda guardado en la nube sin importar el dispositivo desde el que se acceda. “Desde el nacimiento de Nware, nuestro principal objetivo y meta ha sido que los gamers pudieran jugar a cualquier juego desde cualquier lugar, de ahí nuestro lema play any game anywhere. Ahora, con el esperado lanzamiento de nuestra app para Android, los gamers pueden llevarse sus juegos allá donde quieran y disfrutar de nuevas experiencias”, así lo explica Begoña Fernández-Cid, Co-Founder & Chief Marketing Officer de Cloudware, la startup tecnológica que ha creado la plataforma Nware.

Y es que el sector de los videojuegos ha reflejado un crecimiento exponencial y continuo desde hace muchos años, y todo parece indicar que seguirá por este camino. Según un informe de Grand View Research, la expectativa es que el mercado global de los videojuegos crezca a una tasa compuesta de crecimiento anual del 12,9% entre el 2020 y el 2027.

“Desde que comenzó el confinamiento, en Nware hemos notado un crecimiento importante en el número de usuarios de nuestra plataforma. Y podría decir que ha pasado lo mismo con todos los servicios de entretenimiento online. Y es que el gaming ha sido para muchos una vía de escape a la realidad y una alternativa para desconectar y reducir niveles de estrés. Por ello, desde Nware nos hemos marcado el compromiso de seguir innovando y mejorando nuestra plataforma con nuevas funcionalidades para que la experiencia de jugar a videojuegos en la nube sea cada vez más completa y potente”, destaca Daniel Olmedo, Co-Founder y CEO de Cloudware.

Mayor calidad y rapidez gracias a servidores estratégicos internacionales

Con el doble objetivo de ofrecer a los usuarios la mejor experiencia posible y poder acercar el servicio a cada vez más usuarios y territorios, Nware ha instalado servidores en distintos puntos de Europa y América. Así, hoy en día, la plataforma cuenta con servidores en Reino Unido (Londres), Brasil (Sao Paulo), Alemania (Frankfurt) y Estados Unidos (Texas), cuatro puntos estratégicos que permitirán ofrecer más velocidad y calidad en el servicio a todos los usuarios, sin importar su ubicación.

“Uno de los aspectos más importantes para el equipo de Nware, como gamers que somos, es la calidad y velocidad que ofrece el servicio al momento de jugar. Tan solo unos milisegundos de retraso en la transmisión podrían dejarte fuera de juego”, explica Alberto Manzano, Chief Product Officer de Cloudware. “Consideramos que el futuro del sector está en el cloud gaming. Cada vez es mayor la inmediatez, flexibilidad y comodidad que demandan los usuarios. Incluso para jugar. Los gamers queremos poder jugar a todos los juegos que nos gustan desde cualquier lugar y en cualquier momento, y muy importante, manteniendo nuestro progreso de juego y pudiendo retomar la partida desde los distintos dispositivos en los que juguemos. Y es ahí donde entra en juego la importancia de que existan nuevas soluciones que den respuesta a estas demandas y que se amolden a las tendencias digitales protagonistas, como lo son el modelo de suscripción de servicios digitales o la posibilidad de utilizar un mismo servicio en diversos dispositivos sin ningún obstáculo”, concluye Olmedo.

En línea con el compromiso de Nware de responder a las demandas de sus usuarios, de la misma forma en la que los principales servicios de entretenimiento operan bajo suscripción, Nware también utiliza este modelo de negocio, lo que permite a los usuarios tener un acceso ilimitado a la plataforma con una cuota mensual fija. La nueva actualización incluye distintos planes de suscripción para que los usuarios puedan aprovechar todas las ventajas que ofrece esta potente plataforma a un precio muy asequible y con opciones flexibles adaptadas al presupuesto de cada gamer.

Entre sus planes de futuro, Nware lanzará al público gamer una nueva tecnología de streaming que permitirá a los usuarios, que hoy sufren de malas conexiones de Internet, tener una experiencia de juego fluida a pesar de la calidad de su conexión, algo que todavía no se ha visto en ninguna plataforma del sector cloud gaming. Esta nueva tecnología disruptiva reduce la latencia de manera significativa en comparación con otras tecnologías de streaming existentes en el mercado. “Se trata de un nuevo algoritmo de codificación de vídeo específicamente diseñado para cloud gaming y que no se basa en ningún estándar de compresión actual”, añade Alejandro Rodríguez, Head of Cloud Operations en Cloudware.

¿Cómo apuntarse a la Beta de Nware?

Para jugar a Nware en su fase Beta, los amantes de videojuegos podrán apuntarse a una lista de espera a través de su página web www.playnware.com. A medida que la plataforma vaya abriendo el servicio a más usuarios, éstos recibirán un código de invitación con el que podrán acceder a la plataforma de forma exclusiva y probarla durante un periodo de prueba gratuito.

