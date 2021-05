Contratar una conferencia de motivación con Helpers Speakers Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de mayo de 2021, 15:30 h (CET)

El éxito profesional y personal de los trabajadores de una compañía determina, en gran medida, el alcance de objetivos. La motivación es un aspecto muy ligado al alcance de dicho éxito. Uno de los mejores métodos para que las personas puedan mejorar dicha cualidad es seguir los consejos de expertos en motivación.

Por lo tanto, contratar una conferencia de motivación puede ser la solución para aquellas empresas que quieran mejorar el estado anímico de sus trabajadores y, como consecuencia, aumenten su rendimiento en el trabajo. Dentro de este sector cada vez más aclamado, se encuentra Helpers Speakers, la agencia especializada en el asesoramiento y la contratación de conferenciantes.

Las ventajas de contratar una conferencia de motivación Tal y como afirman los psicólogos, la motivación del individuo es vital para conseguir el crecimiento personal. A través de ella, el alcance de objetivos es mucho más viable y, con él, la satisfacción. Todos esos elementos son clave para que las personas se sientan a gusto en todos los ámbitos de su vida: familiar, social, laboral, etc. Cuando consigue esa estabilidad emocional, la persona puede desarrollar su trabajo centrándose en los objetivos y la metodología, dejando a un lado lo referente al campo personal. Así pues, la motivación de los trabajadores está estrictamente relacionada con su rendimiento. De este modo, los jefes deben velar por el desarrollo de ese aspecto motivacional del equipo para garantizar los objetivos de la empresa. En ese sentido, la conferencia de motivación para miembros de empresas ha surgido como una de las vías de optimización de negocios.

El servicio personalizado y amplio de Helpers Speakers Aunque el método de la conferencia de motivación es muy funcional, solo garantiza resultados cuando la realiza un experto en el sector. Helpers Speakers cuenta con una amplio dossier formado por los mejores conferenciantes a nivel nacional. Entre los especialistas en motivación se encuentran algunos tan reconocidos como Víctor Küppers, Mario Alonso Puig, Pedro García Aguado, Anne Igartiburu, Zapata Tenor, Edurne Pasabán, Alejandra Vallejo Nágera, Toni Nadal o David Meca, entre otros.

Más allá de la conferencia de motivación, Helpers Speakers asesoran a los encargados de organizar eventos de cualquier tipo. Para ello, cuentan con profesionales de todos los sectores: presentadores, magos, monologuistas, formadores, deportistas, expertos en responsabilidad social corporativa, en medioambiente, etc. En su canal de YouTube (Helpers Speakers), muestran una selección de mensajes emitidos por los ponentes en varios eventos realizados.

El servicio que ofrece la agencia es totalmente personalizado, de modo que crean el material de la ponencia en función de los objetivos del cliente. Además, asesoran a la hora de elegir al mejor ponente y se adaptan al tipo de evento a organizar: online, presencial o híbrido. De este modo, el equipo de Helpers Speakers -presidido por Jesús Ripoll y Raquel Sánchez Armán- trabaja para que el cliente no tenga que preocuparse en ninguna fase de la organización del evento y garantizar el éxito de su resultado.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.