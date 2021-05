AleaSoft: Las previsiones de precios de mercado como parte de una estrategia de venta de energía Comunicae

viernes, 21 de mayo de 2021, 15:10 h (CET) La necesidad para una instalación de generación renovable de disponer de previsiones de precios de mercado puede parecer lógica por el razonamiento simple que tener una visión de los precios del futuro proporciona una ventaja competitiva. Pero cómo se materializa esta necesidad cuando se diseña una estrategia de venta de energía? Los expertos de AleaSoft trataron este tema en un #WebinarEólico organizado por la AEE El pasado jueves 20 de mayo tuvo lugar una nueva edición de los #WebinarsEólicos organizados por la Asociación Empresarial Eólica (AEE). En esta ocasión la sesión estaba moderada por Heikki Willstedt, Director de Política Energética y Cambio Climático de la AEE, y contó con la participación de dos ponentes de AleaSoft: Antonio Delgado Rigal, CEO, y Oriol Saltó i Bauzà, Head of Data Analysis and Modelling. Durante el webinar, y con las preguntas posteriores de los asistentes, se analizó la situación actual y perspectivas de las energías renovables y de los mercados de energía, se expusieron las necesidades y utilidades de las previsiones de precios para las plantas de generación de electricidad y se debatió la visión de futuro del sistema de energía en el conjunto del continente europeo.

La estrategia de venta de energía

En un mercado con precios tan volátiles como es el mercado de electricidad, disponer de una estrategia para la venta de la energía producida por una planta de generación es una necesidad inevitable si no se quiere estar a expensas de los bandazos de los precios y, consecuentemente, de los ingresos. Una estrategia robusta debe permitir mitigar en gran parte ese riesgo de precios de mercado y permitir una estabilidad y predictibilidad de los ingresos.

En el webinar, desde AleaSoft mostraron un ejemplo sencillo, pero ilustrativo, de una estrategia de venta basada en la diversificación. La idea es dividir la producción total en varios pedazos y colocarlos y venderlos en distintos horizontes temporales. Para esta, y cualquier, estrategia de venta es necesario tener una visión del mercado en todos los horizontes basada en previsiones fiables de precios de mercado.

Largo plazo

Para vender energía en el largo plazo se puede tener en cuenta la posibilidad de firmar un PPA o de presentarse en una subasta pública de capacidad renovable. Para ello es necesario disponer de previsiones de precios que cubran la mayor parte de la vida útil de la planta de generación. Es importante no quedarse simplemente con la visión del mercado durante la duración del PPA o del régimen económico de las subastas, porque, una vez se termine el PPA o la retribución de la subasta, la planta de generación estará expuesta a los precios de mercado, y, según las previsiones de precios de mercado, la decisión sobré qué precios ofertar en la subasta o proponer en la negociación del PPA puede cambiar.

Es necesario disponer de previsiones de precios horarios para todo el horizonte de previsión para, dado el perfil de producción de la planta, poder estimar el precio capturado y los ingresos. Las bandas de confianza de la previsión serán necesarias para poder hacer una gestión de riesgos a largo plazo y como input del modelo financiero.

Medio plazo

Las previsiones de precios de medio plazo servirán para cubrir las posiciones en los mercados de futuros de la manera más favorable. Para ello, es necesario disponer de distribuciones de probabilidad completas de los precios en el futuro. Por ejemplo, la distribución de probabilidad del precio para el siguiente trimestre permitirá cuantificar el riesgo de que el precio del mercado esté por encima o por debajo de un determinado valor, y así determinar la oportunidad de cubrir la producción dado el precio del producto del trimestre siguiente en el mercado de futuros.

Las previsiones a varios meses vista también son necesarias a la hora de planificar mantenimientos en las instalaciones. Si estas tareas significarán una parada o una bajada de la potencia, con una visión a futuro se pueden planificar de manera que su impacto en los ingresos sea el mínimo posible.

Corto plazo

Las previsiones de corto plazo son las que permiten optimizar las ofertas en el mercado diario. Conocer de antemano las horas con precios máximos o con precios mínimos supone una ventaja competitiva que permite maximizar los ingresos.

También hay que destacar la fuente de ingresos adicionales que suponen los servicios auxiliares posteriores al mercado diario. Mercados intradiarios, restricciones técnicas, banda de regulación secundaria y terciaria o gestión de desvíos. Todos estos servicios van a ganar relevancia en el futuro con el aumento de la generación renovable, la introducción de las baterías y la respuesta de la demanda.

Las previsiones de precios para los grandes consumidores, la descarbonización de la industria y el papel de hidrógeno verde

Las previsiones de precios de mercados no son solo importantes para las plantas de generación de electricidad. También los son para los grandes consumidores y electrointensivos. Precisamente sobre esta temática tratará principalmente el siguiente webinar organizado por AleaSoft para el día 10 de junio, además del habitual análisis de la evolución de los mercados de energía. La parte de la visión de futuro, se enfocará en la descarbonización del sector industrial y el papel que el hidrógeno verde jugará en la transición energética.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/previsiones-precios-mercado-parte-estrategia-venta-energia/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.