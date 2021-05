¿Cómo organizar la boda en una finca? Por LEGADO DE LOS JERONIMOS Comunicae

viernes, 21 de mayo de 2021, 14:56 h (CET) Las fincas para bodas se han puesto muy de moda en estos últimos años para acoger estas ceremonias. Cuando se hace oficial la boda, hay que lanzarse a los preparativos, empezando por encontrar el lugar de la recepción, el punto de partida de cualquier boda. Para celebrar cualquier tipo de ceremonia, existen salones de fiestas, masías, restaurantes, hoteles, entre otros tipos de espacios que pueden acoger el banquete de la boda Desde fincas para bodas en Ávila EL LEGADO DE LOS JERONIMOS, se ofrecen algunas ventajas por las cuales los futuros esposos deberían escoger una finca para bodas para celebrar el matrimonio.

Para poder compartir la buena noticia de la unión con los seres queridos e invitarlos a unirse a la celebración, primero se debe decidir el lugar de la recepción y reservarlo lo antes posible para asegurarse de que está disponible en la fecha en la que se planea la celebración.

A continuación, se exponen algunas ventajas que ofrecen las fincas para bodas y los posibles inconvenientes que pueden surgir.

¿Cuáles son las ventajas de reservar una finca para bodas?

Calma y privacidad

Una de las grandes ventajas de los espacios de celebración en las fincas para bodas es que suelen estar situados en el campo y, por tanto, alejados del estrés de la ciudad. Este apacible escenario será el marco ideal para una boda.

Las fincas para bodas ofrecen una intimidad privilegiada, una localización para la boda más exclusiva.

Medio ambiente

Los salones de bodas son a veces un poco fríos e impersonales. En una finca, se puede disfrutar desde el principio de realizar una boda eco-responsable con entornos verdes, a veces un lugar antiguo con historia, un bello techo arbolado o incluso jardines, árboles centenarios, arbustos y flores que evitarán gastar una fortuna en los arreglos florales para la boda.

Espacios interiores y exteriores

Las fincas para bodas suelen disponer de una gran construcción con varias recepciones para diferentes tipos de eventos nupciales, e incluso un rincón infantil, muy importante si se tiene un gran número de niños entre los invitados.

Algunos de estos lugares también pueden proporcionar a los novios balcones o terrazas y, por supuesto un jardín en el que se podrá organizar una boda al aire libre.

A diferencia de los salones situados en la ciudad, las fincas ofrecen soluciones prácticas en términos de aparcamiento. Algunas fincas también tienen piscinas y otras comodidades que no harán más que mejorar la ceremonia.

Capacidad de alojamiento

¿Ofrecer a los amigos y familiares una solución de alojamiento para aquellos que viven lejos del lugar de la recepción o que no quieren volver a la carretera en cuanto termine la velada?

Las fincas son de nuevo una buena solución, ya que muchas de ellas pueden ofrecer habitaciones a los invitados. Que mejor que ofrecer un original regalo de boda a las amistades más cercanas ofreciéndoles dormir en el lugar.

Prolongar las ceremonias

¿Sólo un día? Muy poco. Querer que la boda dure para siempre, o al menos un fin de semana. Las fincas son muy prácticas para este fin, porque permiten prever una recepción prolongada gracias a las diversas posibilidades de celebración.

Organizar la boda en cualquier época del año

Las fincas para bodas tienen varios espacios interiores y exteriores dedicados a los eventos, estos lugares de recepción pueden acoger la celebración en todas las estaciones del año.

Es el caso de la finca El Legado de los Jerónimos, una suntuosa propiedad en la región de Ávila, que puede acoger a los novios y a los invitados tanto en verano como en invierno, teniendo disponible la opción de celebrar un matrimonio civil con los servicios de un Juez de paz, o la opción de un matrimonio religioso en su propia capilla.

Un telón de fondo impresionante

Si hay algo que las parejas guardan como recuerdo del día de la boda, es el álbum de fotos de la misma. ¿Y qué mejor que unos paisajes naturales espectaculares como telón de fondo para las sesiones fotográficas?

Una boda insólita

La diversidad de las fincas para bodas y su tamaño permiten imaginar escenografías únicas. Desde las más clásicas hasta las más originales, todos los temas son bienvenidos en estos lugares de recepción en los que se podrá dejar volar la imaginación.

Poder disfrutar de la recepción en una gran carpa instalada en plena naturaleza. Cerca de allí, se descubren ríos, bosques o prados alrededor de los cuales se podrá celebrar la ceremonia.

Beneficios de los servicios de un equipo de profesionales

La privatización de cualquier finca no sólo significa el alquiler de espacios excepcionales, sino que también se incluye la aportación de muchas habilidades, experiencia y conocimientos por parte del personal. En resumen, se puede tener el apoyo que se necesita para hacer el día de la boda, un evento único e inolvidable.

¿Cuáles son las desventajas de reservar una finca para bodas?

Accesibilidad

Una boda romántica en una finca sublimada por una decoración de boda campestre ¿qué podría ser mejor? Quizás un lugar de fácil acceso, de hecho, si hay una desventaja en las fincas, es su aislamiento.

Algunos de estos edificios están situados en medio del campo, al final de pequeñas carreteras que incluso un GPS puede tener problemas para identificar.

Si se tiene previsto celebrar la boda en una finca especialmente apartada, hay que considerar la posibilidad de enviar a los invitados un itinerario preciso que ayude a llegar hasta el lugar de celebración sin problemas. También se puede poner a disposición de los invitados un autocar o minibús para facilitar el traslado.

Tarifas

Si se tiene un presupuesto ajustado, se puede intentar reservar la finca fuera de temporada, o elegir fincas lejos de las zonas geográficas más populares, seguramente se encontrarán a un precio más asequible.

Hay que tener en cuenta que alquilar estos espacios en los que se ofrecen servicios completos, harán que la ceremonia sea única. Muchas fincas disponen de una capilla privada, diferentes servicios de catering e incluso wedding planner especializados, que permitirán celebrar la boda con un servicio impecable.

