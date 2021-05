Roca Group se alía con Schneider Electric para acelerar su descarbonización Comunicae

viernes, 21 de mayo de 2021, 13:22 h (CET) Schneider Electric colaborará con el grupo español en el impulso de su estrategia global en sostenibilidad Roca Group, líder mundial en el diseño, la producción y la comercialización de productos para el espacio de baño, ha alcanzado un acuerdo con Schneider Electric, especializado en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, para definir una nueva hoja de ruta hacia la descarbonización, estableciendo una estrategia única y global en todo el grupo.

Roca Group opera en 170 países, posee 85 fábricas y cuenta con un equipo humano integrado por 24.000 profesionales. Por ello, la compañía ha decidido establecer una política común en materia de sostenibilidad con la ayuda de los nuevos servicios de consultoría del cambio climático de Schneider Electric.

La colaboración entre ambos socios constará de tres fases. En la primera, Roca Group definirá de la mano de Schneider Electric su visión sobre el proceso de descarbonización, para lo que se analizará el entorno y se fijarán nuevos objetivos más ambiciosos. Durante la segunda fase, Schneider Electric estudiará las plantas de Roca Group para fijar compromisos de reducción del consumo energético y de emisiones, de implementación de generación de energía sostenible en las factorías y de compensación para aquellas emisiones que no sea posible eliminar.

Finalmente, durante la fase de implementación, Roca Group y Schneider Electric avanzarán en la digitalización de los procesos de la compañía y procederán a la sensorización de los distintos centros de producción para monitorizar y optimizar consumos energéticos con el objetivo de reducir costes y emisiones. Asimismo, Schneider Electric ayudará a Roca Group a definir sus necesidades en descarbonización para que, con sus propios recursos, pueda poner en marcha proyectos de reducción de emisiones y de implementación de energías sostenibles.

Roca Group está comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y trabaja para disminuir la huella de carbono de su actividad industrial, impulsando la reducción del consumo de agua e innovando continuamente en los procesos de producción llevados a cabo en sus plantas. Las cifras avalan el compromiso de Roca Group con el medio ambiente. En este sentido, el grupo recortó las emisiones de dióxido de carbono un 8% en 2019 en comparación con el año anterior, un dato que escaló hasta el 22% en 2020 por los esfuerzos de la compañía y por la caída de la actividad en un contexto de pandemia.

En otros ámbitos relativos al medio ambiente, el consumo de agua en las plantas del grupo se rebajó un 24% el año pasado, y en el marco del proyecto Zero Waste se generaron un 28% menos de residuos, un 71% de los cuales son valorizables en otros procesos productivos. Además, los productos que Roca Group diseña para el espacio de baño incorporan las últimas tecnologías para optimizar tanto el consumo de energía como el de agua.

“Desde Roca Group, trabajamos intensamente cada día para optimizar nuestros procesos de producción incorporando las últimas tecnologías con el objetivo de reducir nuestra huella ambiental, así como para proporcionar a la sociedad productos para el espacio de baño que combinen el bienestar con el respeto por el medio ambiente. Lejos de conformarnos, queremos seguir avanzando en esta estrategia y ofrecer a todas nuestras divisiones y factorías un marco común que nos permita seguir impulsando nuestra descarbonización”, ha destacado el consejero delegado de Roca Group, Albert Magrans.

“En Schneider Electric no estamos únicamente comprometidos con descarbonizar nuestra cadena de valor, queremos convertirnos en el partner digital en sostenibilidad y eficiencia de compañías que lideran el cambio. Y Roca Group es una de ellas”, ha asegurado Josu Ugarte, presidente de Schneider Electric Iberia. En ese sentido, Ugarte ha señalado que “las empresas que incorporan la sostenibilidad en su estrategia se avanzan a los requerimientos legislativos, atraen más talento, tienen mejor acceso al capital y refuerzan su marca y negocio, haciéndolo más atractivo para los múltiples stakeholders”.

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/

Sobre Roca

Roca es una empresa dedicada al diseño, la producción y la comercialización de productos para el espacio de baño, así como pavimentos y revestimientos cerámicos destinados a la arquitectura, la construcción y el interiorismo. Opera en 170 países con 85 fábricas y cuenta con una plantilla integrada por 24.000 profesionales. En 2019 registró una facturación de 1.861 millones de euros.

El grupo, de origen familiar, es líder del mercado en Europa, Latinoamérica, India y Rusia. Además, tiene una fuerte presencia en China y el resto de Asia, Oriente Medio, Australia y África. Gracias a ello, es líder mundial en su actividad.

roca.es

