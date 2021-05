Inoxibar consigue reciclar y reutilizar más de 24.000 sartenes viejas Comunicae

viernes, 21 de mayo de 2021, 13:02 h (CET) Con su proyecto de recogida y reciclaje de sartenes, que celebra su tercera edición del 20 de mayo al 20 de julio El fabricante de menaje de cocina Inoxibar abre su tercera campaña anual de reciclaje de sartenes, que arranca el 20 de mayo y finalizará el 20 de julio. Un año más, el objetivo es conseguir recoger el máximo de sartenes viejas para reciclar y reutilizar los compontes.

Conscientes de que el reciclaje de sartenes -y del menaje en general- es una asignatura pendiente, en 2019 crearon esta iniciativa para ayudar a remediarlo. En la pasada edición consiguieron recoger y reciclar 15.738 sartenes, en colaboración con 150 comercios distribuidos en 33 provincias de todas las CCAA.

Hasta el momento han logrado evitar que más de 24.000 sartenes viejas acaben en vertederos. Dentro del daño medioambiental que hubiera supuesto tener estas sartenes en los vertederos hay que incluir también el efecto de los materiales de baja calidad que se utilizan en muchas sartenes, con componentes tóxicos e insalubres que acaban en la naturaleza. “El mercado está inundado de sartenes baratas de baja calidad que no duran más de uno, dos, tres meses… y pensamos que medioambientalmente es un despropósito. Nosotros decimos que es tan importante lo que comemos como el menaje con el que cocinamos”, afirma Aitor Marcaide, responsable de Inoxibar.

Para desarrollar su campaña de reciclaje de sartenes Inoxibar cuenta con la colaboración establecimientos a pie de calle -pequeños comercios de ferretería y menaje que son clientes habituales de la firma- que constituyen una amplia red de puntos de información y recogida de sartenes viejas. Su labor es informar al público e incentivar la recogida de material inservible, entregando a cambio de cada sartén vieja un descuento especial para sustituirla por otra nueva de la marca.

Este año la campaña tiene como lema: “Renueva y Estrena” y se está trabajando para ampliar la red, logrando que muchas empresas y establecimientos se vinculen. “Trabajamos codo con codo con el pequeño comercio para que lleven la iniciativa a sus localidades y demuestren que son profesionales de estos utensilios de menaje, que conocen lo que venden y que a nivel de descuentos no están tan lejos de las grandes superficies que arrasan con sus promociones”, comenta Aitor. En este sentido, la iniciativa une sinergias con el pequeño comercio en una colaboración que permite dinamizar su actividad, algo esencial en los actuales momentos.

Una vez finalizada la recogida, Inoxibar garantiza que todas las sartenes se reciclan; las recoge y las lleva a sus instalaciones de Bizkaia. Desde allí se trasladan a una planta de reciclaje cercana, donde se separan los distintos componentes y se gestionan adecuadamente. Entre los materiales, el acero inoxidable es lo más fácil de reciclar, aunque la tarea se complica al tener que separar el acero inoxidable del cuerpo del aluminio de los fondos difusores. También se separa la baquelita del mango. Los plásticos se llevan a gestores autorizados para su correcto tratamiento y los materiales metálicos se funden para reutilizar en la fabricación de productos como latas, máquinaria y automóviles, entre otros.

Estas campañas anuales permiten a Inoxibar concentrar el esfuerzo y hacer unos descuentos muy especiales para incentivar la recogida y que se beneficien todos los participantes… pero el compromiso de la empresa está más allá de las fechas, y han decidido mantener abierta permanentemente la recogida de sartenes, más allá de las campañas. También están valorando la posibilidad de extender la idea a otros artículos de menaje.

Fuente: Servicios Periodísticos

