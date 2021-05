Menamobel ofrece ideas para reavivar el hogar con la llegada del buen tiempo Comunicae

viernes, 21 de mayo de 2021, 11:42 h (CET) En verano, los consumidores prefieren optar por estancias despejadas y con colores vivos para conseguir una atmósfera más alegre y fresca Con la llegada del buen tiempo, el hogar parece pedir un cambio refrescante, por lo que son muchas las personas que deciden dar la bienvenida a una decoración que llene todos los rincones de la casa de color y alegría. Y es que, tras un frío invierno, el aumento de las horas de sol y el cambio de temperatura hace que las personas quieran despojarse de objetos innecesarios y dar paso a una decoración en la que predomine la frescura, la viveza de colores y la ligereza. Por este motivo es fundamental elegir bien los colores del hogar, prestando especial importancia a las paredes y a los muebles de mayor dimensión.

Desde Menamobel, Ivana González Mena, experta en decoración y tendencias, afirma que escoger adecuadamente los colores para la casa ayuda a crear un ambiente perfecto en cada estancia. “Los colores tienen efectos directos en nuestras emociones. Además, pueden crear diferentes sensaciones, temperaturas, profundidades o tamaños. Con la llegada del calor apetece dar la bienvenida a colores como el amarillo, naranja o rosa, que transmiten sentimientos de alegría y felicidad y que puedes incorporar fácilmente en muebles como sillas, cabeceros o armarios”.

Colores vivos en las estancias juveniles

Los colores idóneos para utilizar en las estancias juveniles son aquellos que transmiten energía a los más pequeños del hogar. La elección de colores llamativos es buena cuando se quiere conseguir una estancia que destaque. “Dentro de los colores que más veremos este año desataca el verde, que estimula la actividad cerebral, nos conecta con la seguridad y funciona contra el insomnio. También veremos mucho el amarillo y el naranja, que son colores que transmiten motivación y alegría, muy utilizados en habitaciones infantiles, sobre todo en época de verano”, explican desde Menamobel.

Los toques de color también juegan un papel importante

Muchas personas prefieren que, de cara al verano, predominen los colores claros o neutros en el hogar para conseguir un ambiente aireado, amplio y relajado. Para darle color a estas estancias, la clave está en centrar toda la atención en los elementos decorativos, que son los que darán ese toque de color. “Algunos clientes prefieren centrar el color en alfombras, espejos, sillas o mesas. Por ejemplo, una buena opción es elegir un mueble bicolor, que mezcle tonos madera o neutros con algún color vivo”, explica Ivana González.

Mantener colores neutros para las estancias en las que se pasa más tiempo

En este sentido, desde Menamobel, proponen que, en aquellas estancias en las que las personas suelen pasar muchas horas, como el salón o el dormitorio, se prioricen colores neutros para promover el descanso y la relajación. “Es mejor favorecer las habitaciones con tonos relajantes porque, por ejemplo, el rojo puede favorecer las discusiones. La opción más interesante es optar por un tono blanco o crudo, que transmite pureza y luminosidad. También se puede pintar una pared de un color más fuerte, pero no el espacio completo para no hacerlo reducido y oscuro”, asegura Ivana González. Además, otra alternativa para tener la sensación de que ha llegado el buen tiempo a casa sin dar importancia al color es apostar por la incorporación de tejidos frescos y transpirables como el lino.

En definitiva, es básico elegir bien los colores del hogar, en especial de las paredes y muebles de gran dimensión, porque guardan una relación directa con el estado de ánimo de las personas y, ahora que llega el buen tiempo, qué menos que predomine la alegría y la vitalidad.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

