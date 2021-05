Mudanzas internacionales a Reino Unido con Grupo Amygo Comunicae

viernes, 21 de mayo de 2021, 09:03 h (CET) Los últimos acontecimientos políticos han zarandeado el panorama en Europa con la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Tras arduas negociaciones, el Brexit se ha hecho efectivo y con él Reino Unido y Europa han firmado un divorcio sonado y también sentenciado un cambio radical en todas las formalidades administrativas y sobre todo económicas La libre circulación de bienes y personas ya no existe y es necesario un pasaporte y visado para pisar suelo británico.

Las relaciones entre España y Reino Unido han sido a la vez estrechas y complejas y la presencia británica en el país con Gibraltar ha generado cierta tensión entre los dos países. Pese a las circunstancias excepcionales, se ha logrado un acuerdo y este último pasa a formar parte del espacio Schengen “por el momento”.

Mudanzas y Brexit

Un dato a destacar es que las mudanzas a Reino Unido no han necesitado procedimientos particulares hasta finales de 2020, y desde enero de 2021 la tendencia ha cambiado con el fin del periodo de transición.

Por ejemplo, desde enero de 2021, Reino Unido establece condiciones particulares a los residentes de origen extranjero, por ejemplo, si se ha residido en el Reino Unido en los últimos 5 años, las personas concernidas pueden solicitar el "Settled Status" (permiso de residencia indefinido). En cambio, si la estancia ha sido menor, solo se puede solicitar el “Pre-settled status" (permiso de residencia limitado). Este tipo de formalidad administrativa debe realizarse con antelación.

Para poder mudarse Reino Unido es necesario un visado, y para obtenerlo se debe estar en posesión de un contrato de trabajo o un documento que confirme que se encuentra en búsqueda laboral activa. Este tipo de trámite es gestionado por el gobierno británico vía su página web oficial y el servicio de inmigración.

Grupo Amygo debe adaptarse al nuevo funcionamiento y una mudanza al Reino Unido tras el Brexit necesita mucha más preparación que la fase anterior, sobre todo administrativa.

El aspecto “british” es codiciado en España, y el Reino unido sigue siendo un destino privilegiado por muchos españoles.

Una mudanza a Reino Unido requiere mucho tiempo y preparación, de hecho, además de los diversos procedimientos administrativos, deberá organizar el trasporte de sus efectos personales. La solución más segura es contratar los servicios de una empresa de mudanzas internacionales como Grupo Amygo para tramitar todas les gestiones administrativas y asegurar que todos los bienes a trasladar se acomoden en las mejores condiciones en el camión para que no presenten ningún desperfecto durante el transporte y hasta su llegada a destino.

Grupo Amygo cuenta con empleados experimentados que conocen bien el país y las gestiones administrativas derivadas para ofrecer un servicio adaptado a la necesidad de cada cliente.

Grupo Amygo presenta más de 20 años de experiencia en mudanzas, un argumento de peso para consolidarnos como una empresa de mudanzas altamente especializada en mudanzas internacionales a Reino Unido. Grupo Amygo le ayuda a trasladarte hasta y desde cualquier punto de Reino Unido en las mejores condiciones.

