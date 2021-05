Día Mundial del Medio Ambiente: 3 Productos de Pure Niche Lab para una rutina de belleza más sostenible

El 5 de junio es la excusa perfecta para revisar propósitos eco y descubrir que un simple gesto beauty puede contribuir al cuidado de nuestro planeta sin renunciar a lograr grandes resultados La progresiva toma de conciencia sobre la importancia de cuidar el Medio Ambiente tiene una cita cada año el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, invita a cuestionarnos si todos los gestos diarios están verdaderamente enfocados a ese respeto a la naturaleza. Afortunadamente, ya existen productos beauty que incorporan innovaciones para apoyar la reducción del consumo de plástico, ayudando a que las rutinas de cuidado personal se comprometan con ese objetivo común de virar hacia un mundo más sostenible.

Un tónico refill exfoliante e hidratante

Optar por marcas y productos que apoyen la revolución sostenible es una realidad que ha llegado para quedarse. Una revolución que inclina a elegir marcas concienciadas con el cuidado del Medio Ambiente sin renunciar a la eficacia e innovación en sus productos. Es el caso de Medik8, la firma de cuidado de la piel dirigida por profesionales cuyo objetivo es convertirse en la más sostenible del mundo. Y para ello, incorporan plástico reciclado post-consumo (PCR) y vidrio reciclado en un 40% en sus envases, no usan aceite de palma puro en los productos y todas sus fórmulas son 100% veganas.



Además, este año, cabe destacar que en su último lanzamiento, el tónico facial iluminador 'Press & Glow', perfecto para pieles sensibles, ha incorporado la versión refill, reduciendo de este modo el consumo de plástico.



Según Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma Medik8: “Press & Glow es un tónico exfoliante e hidratante, cargado de PHA y enzimas. Lo suficientemente suave como para ser utilizado dos veces al día y revelar la piel luminosa. Contiene Extracto de pera espinosa que ayuda a impulsar la actividad de las enzimas exfoliantes naturales y Aloe Vera beneficioso por sus propiedades calmantes y renovadoras".

Press & Glow de Medik8. En medik8.es

Precio: 30€

Press & Glow Refill de Medik8. En medik8.es

Precio: 27€

Una manopla de algodón suave con la piel y reutilizable

Con el fin de las restricciones a la movilidad, los planes se multiplican y se comienza a pensar en los productos beauty que acompañarán los próximos viajes. Si siguiendo la tendencia Zero Waste, un producto a conocer y que nunca deberá faltar en el equipaje son las manoplas desmaquilladoras, ocupan poco espacio en la maleta, se pueden reutilizar y lo mejor de todo, así se evita el uso masivo de discos de algodón desechables al desmaquillar y eliminar mascarillas.



Es el caso de la manopla de algodón Cleansing Mitt de la marca húngara Omorovicza. Una manopla fabricada con algodón puro. “Esta suave manopla limpiadora ayuda a eliminar todo tipo de limpiadores de uso diario y mascarillas faciales, logrando dejar la piel suave y limpia libre de residuos, sin necesidad de tener que utilizar discos de algodón. Es perfecta para usar con el Bálsamo Thermal Cleansing Balm o la Mascarilla Deep Cleasing Mask”, explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Cleansing Mitt de Omorovicza.

En purenichelab.com Precio:13€

Vuelta al origen: el jabón en pastilla

La cosmética sólida es la mejor representación de la belleza sostenible: volver a los formatos del pasado para reducir la cantidad de envases de plástico que terminan en la basura y no logran ser reciclados. "Estos productos vienen presentados y velados en su gran mayoría con un sencillo envoltorio de papel para proteger el producto. Por lo tanto, una vez terminado, no se generará ningún residuo y tienen el plus de contar con una gran durabilidad", señala Ana Yuste, directora técnica de Zador.



Esta marca húngara líder es reconocida por la peculiaridad de sus pastillas de jabón, realizadas con técnicas artesanales, materias primas de la más alta calidad, ingredientes vegetales y el agua termal del lago Héviz. Una formulación que consigue limpiar, acondicionar e hidratar la piel. Con un total de doce lujosas fragancias diferentes que adaptar al estado de ánimo o necesidad, Zador presenta aromas tan sorprendentes como la fragancia especiada de Paprika, o el aroma con toques tropicales y explosivos de naranja y mango que invitan a dejarse llevar y disfrutar de una verdadera experiencia olfativa.

Zador Mango & Onrange. En purenichelab.com

Precio:12€