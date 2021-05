Transformación Digital e Innovación en el sector Farma & Salud Comunicae

jueves, 20 de mayo de 2021, 18:02 h (CET) El impacto de las tecnologías en la industria farmacéutica y de salud. Farma & Salud Tech Conference 2021 La innovación sanitaria gira entorno a la satisfacción del paciente y la eficiencia en los procesos, sin embargo el Sistema Nacional de Salud en España aún presenta un “índice bajo” de transformación digital, el nivel de madurez digital del sector se situaba en un 31%, según el estudio del 2020 de Fenin (Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria). La pandemia acelera la digitalización de la sanidad e impulsa la inversión TIC de la sanidad española por encima del 12%, según los datos de la última edición del Índice SEIS . Son muchos los ámbitos de actuación y ventajas que ofrece la transformación digital en el sector farmacéutico y salud. Numerosos estudios avalan que la digitalización de los servicios de salud, no solamente beneficia al ciudadano/paciente, sino que pueden suponer un ahorro importante gracias a las nuevas tecnologías. Conocer las tendencias y la aplicación de las innovaciones tecnológicas es vital para mejorar y optimizar los complejos procesos que se dan en este sector y ayudan a las empresas a reducir costes, mejorar los procesos y la eficiencia operativa.

El próximo Miércoles 26 de Mayo, líderes empresariales y relevantes compañías del sector Sanitario y TIC, darán a conocer las últimas tendencias, las tecnologías, las herramientas y las soluciones digitales para optimizar los procesos de digitalización y ayudar a las empresas a acelerar su camino hacia la Transformación Digital. Presentarán en el evento online “TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SECTOR FARMA & SALUD” las tendencias y las claves del futuro del sector y cómo innovar e implementar procesos de transformación digital de éxito. Es un encuentro único 100% online, que comenzará a las 16:00 hasta las 19:30 con casos de éxito, casos de uso, tendencias, paneles de expertos y debates. Una cita imprescindible para conocer las últimas novedades, los retos de la digitalización y el impacto de las Tecnologías en la industria farmacéutica y de salud.

Se tratarán temas sobre la evolución en la consultoría médica, la gestión y la seguridad de los datos, cómo mejorar la presencia online, la protección de marcas online, el impacto de las principales tendencias de innovación tecnológica como son la Inteligencia Artificial, el Big Data, los Asistentes Conversacionales y los sensores IoT; las soluciones que están utilizando las empresas farmacéuticas para prevenir y mitigar los ataques de phishing, la venta de fármacos falsificados y otras ciber amenazas, cómo acelerar el pulso digital de la industria farmacéutica, la gestión del Talento, entre otros.

Es una iniciativa de Urban Event Marketing y ha sido posible gracias al apoyo como sponsors de ARSYS, PLAIN CONCEPTS, INTERXION, UBILIBET, BRAVENT, CUSTOMER COMMS, DONDOMINIO y AGGITY; con la colaboración de La latina Valley, Quum Comunicación y la Human Business School ; a la asociación AFYDAD, Asociación Española de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Deportivos y al Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social; como media partners a Digital Innovation News, Revista Transformación Digital, Control Publicidad e Interactiva, BeInCrypto, Vademecum y Vidal Group.

Dará comienzo a las 16:00h con la introducción de la jornada a cargo de Patricia Ramos Carrero, Socia Directora de Urban Event Marketing y la participación de Julián Sanz, Responsable de soluciones cloud en Arsys; Teresa Arandilla, Directora Comercial y Comunicaciones Legales y, Francisco Marina Moreno, Consultor Senior Comunicaciones Legales y Compliance en Customer Comms; Xavier Idevik, Director de Marketing en DonDominio; Eduardo Obregón Gutiérrez, Business Development Manager en Plain Concepts; Raquel Figueruelo, BDM en Interxion; Julio Pardo de Atin, Socio Fundador de Ubilibet; César Martín, Artificial Intelligence & Data Business Development Manager en Bravent y Carlos Cabañas Gárate, Talent & HR Solutions Sales Leader en aggity.

Además, se contará con dos paneles de expertos sobre El futuro del sector Farma & Salud: claves y tendencias para la transformación digital y los Retos y oportunidades digitales donde líderes de la industria exponen y debaten sobre la digitalización que ofrece nuevas oportunidades y vías de cambio, moderados por Emilio Márquez Espino, CEO de La Latina Valley, club de debates y negocios y, por Alexandra González, Directora de la Human Business School, escuela de negocios del sector Pharma/Health, con la participación de Eva Aurin, Head of Innovation & eHealth in Vall d’Hebron Campus Hospital y de Ángel Luis Sánchez García, CTO en Servicio Madrileño de Salud, Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

La invitación es gratuita y está abierta para los profesionales de la industria sanitaria que quieran sumarse al debate y compartir una jornada de interesantes conferencias, sólo deben previamente registrarse AQUÍ

Más información: https://urbaneventmarketing.com/transformacion-digital-del-sector-farma-salud-2021/

