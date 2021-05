¿Cómo motivar a un equipo en 2021? La propuesta de Turienzo Emprendedores de Hoy

WIT Performace Trainers es la consultoría especializada en coaching empresarial creada por Rubén Turienzo en el año 2006 . La compañía se posicionó rápidamente en el mercado nacional e internacional, en oficinas ubicadas en España, Chipre, México y Estados Unidos. La finalidad de Turienzo es la búsqueda, formación y el desarrollo de habilidades de liderazgo. Los talleres ofrecidos por WIT Performace Trainers pretenden motivar a equipos empresariales. Actualmente, la compañía ya cuenta con 25 años de experiencia y ha trabajando con grandes empresas, tales como Telepizza o Ikea.

Muchas de las tareas que se desarrollan en la vida cuotidiana se hacen en equipo, ya sean actividades deportivas o grupos de trabajo. Sin embargo, el hecho de tener a varias personas reunidas trabajando para un mismo fin puede dar pie a situaciones como la desmotivación. La verdadera pregunta que se hacen muchos líderes, hoy en día, es cómo mantener a un equipo motivado, teniendo en cuenta el contexto actual, en el que la pandemia y las restricciones en los distintos países hacen muy difícil el contacto directo e incluso el trabajo en equipo.

Formas de motivar a un equipo en 2021 Estimular a los equipos se ha vuelto una tarea más sencilla que en el 2020, ya que hay un ambiente de esperanza. Lo primero que deben conocer los líderes es que los equipos se forman para lograr objetivos, que deben traducirse en una recompensa para cada uno de sus miembros. Los objetivos a alcanzar no pueden significar solo un beneficio para la empresa, en caso de tratarse un grupo laboral. Asimismo, parte de la motivación debe estar en un sistema de premios y beneficios. De igual modo, es importante destacar el incentivo, ya que los líderes deben animar a sus trabajadores a llegar a la meta prevista. Para ello es vital individualizar los errores de cada trabajador, ya que no hay nada que desmotive más a un equipo que recibir amonestaciones grupales por una responsabilidad individual. Cuando se deba resaltar a una persona o al equipo puede hacerse en conjunto.

Comunicación como clave del éxito Existen más factores a tener en cuenta, como la comunicación como aspecto vital. Los miembros del equipo deben saber qué se espera de ellos, cuál es su objetivo individual y cómo pueden contribuir a la meta grupal. También es importante que cada participante conozca de qué manera debe actuar. La preparación psicológica es fundamental y se logra a través de una comunicación efectiva.

La crisis de la pandemia provocada por el COVID-19 puede superarse utilizando los medios tecnológicos como herramienta de trabajo. Es importante respetar el tiempo de cada trabajador, ya que la brevedad y concisión son las claves de la comunicación 2.0. La persona escogida como líder debe ser flexible, consciente y empático respecto a las situaciones de cada individuo, sin dejar de mirar a la meta fijada.

