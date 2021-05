Tratamiento Slim Fit Medical y HIFU: la novedad en estética Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de mayo de 2021, 17:38 h (CET)

A lo largo de los últimos años, los tratamientos estéticos han ido popularizándose cada vez más. Anta la gran cantidad de cirugías estéticas realizadas cada año, han ido apareciendo alternativas basadas en la naturalidad de los resultados. Entre las clínicas que las están impulsando se encuentra Estética Avanzada, formada, en parte, por Natalia Recalde Bilbao. Bajo el principio de la unión intrínseca entre emociones, belleza y salud. Natalia aplica novedosas técnicas para conseguir los mejores resultados. Entre las aplicaciones de más éxito del mercado a día de hoy se encuentra el tratamiento Slim Fit Medical y Hifu, las técnicas de última generación para aumentar el tono muscular y el volumen en varias zonas del cuerpo como mejorar el aspecto del tejido, según las necesidades de cada persona

¿Qué es el tratamiento HIFU? Llamado HIFU por sus siglas en inglés (High Intensity Focused Ultrasound), o ultrasonido focalizado de alta intensidad, esta nueva técnica permite la eliminación de la flacidez y grasa acumulada tanto en el rostro como en el resto del cuerpo.

El procedimiento es no invasivo e indoloro, razón por la que no se requiere anestesia. Este tratamiento aplicado por Natalia Recalde Bilbao en el prestigioso centro de Yolanda Aberasturi, se encarga de transformar el haz de ultrasonido en una energía capaz de penetrar en las capas profundas de la piel para destruir la grasa y estimular la producción de colágeno y elastina.

El tratamiento HIFU resulta ideal para derrotar la flacidez en zonas propensas como rostro, brazos y cara interior de muslos. También es útil para eliminar los cúmulos de grasa en caderas, muslos, abdomen y demás zonas.

La operación bikini más efectiva con Slim Fit Medical Toda una novedad al servicio de la belleza llega a las manos expertas de Natalia Recalde para moldear la figura en tiempo récord gracias a Slim Fit Medical, una técnica capaz de unir el poder de la intensidad de ondas magnéticas focalizadas de alta frecuencia y el ancho de pulso, para tonificar abdomen, brazos y flancos, además de aumentar los glúteos.

El movimiento de este aparato al contacto con la piel hace que los músculos se contraigan y relajen a una velocidad imposible de lograr por el ser humano con ejercicios voluntarios. Natalia Recalde afirma que “30 minutos de Slim Fit Medical representan un ejercicio comparable con 20.000 abdominales”.

Método Recalde: la combinación de técnicas El exitoso servicio de la clínica bilbaína se basa en la combinación de varias técnicas en función de las necesidades de cada cliente. En ese sentido, en muchas ocasiones Natalia Recalde aplica ambos métodos – Slim Fit Medical y HIFU – junto a terapias manuales con envolturas. De este modo, aprovecha los beneficios de todos para optimizar los resultados. Así, los usuarios pueden ver resultados desde la primera sesión. Gracias a ella, la operación bikini en 2021 se ha convertido en una experiencia más satisfactoria que nunca.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.