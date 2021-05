Ringteacher revoluciona el aprendizaje de inglés en nuestro país Comunicae

jueves, 20 de mayo de 2021, 14:02 h (CET) La compañía ha desarrollado un innovador método basado en clases de inglés por teléfono con profesores nativos. Más de 2.000 alumnos confían en un sistema fácil, eficaz y 100% flexible No es ningún secreto que el aprendizaje de inglés es la asignatura pendiente de muchos españoles. De hecho, los últimos informes siguen situando a España entre los países con peor nivel dentro y fuera de Europa.

Un hándicap que se ve apoyado en la dificultad que conlleva en muchas ocasiones encontrar el sistema que mejor se adapta a las necesidades, por no hablar del tiempo que se tiene que dedicar a asistir a clase, estudiar y practicar.

Desde ringteacher detectaron este problema y lograron convertirlo en una oportunidad empresarial y una solución altamente eficaz para todas aquellas personas a las que aprender inglés les quita el sueño: clases de inglés por teléfono con profesores nativos.

Metodología ringteacher

Como alternativa, la compañía desarrolló un innovador método de enseñanza basado en clases telefónicas, donde el alumno decide dónde y cuándo recibirlas, ya que lo único que necesita es un teléfono y concretar la hora a la que quiere que contacten con él para dar la clase.

Una técnica centrada principalmente en la parte oral y comprensiva del inglés, en la que profesores nativos especializados y con amplia experiencia en la enseñanza de idiomas, dirigen las clases para que cada alumno disfrute de un aprendizaje ajustado a sus necesidades específicas, que se determinan en base a una prueba inicial de nivel.

A partir de aquí, desde ringteacher, además de las clases telefónicas, facilitan a cada alumno las herramientas necesarias para ampliar vocabulario, adiestrar el oído y mejorar en el plano gramatical.

Esta práctica tan innovadora cuenta en la actualidad con 2.000 alumnos en nuestro país, que cada día disfrutan de las ventajas del método ringteacher, cuyos pilares fundamentales son la total flexibilidad horaria y espacial, clases personalizadas, material didáctico propio y profesores nativos.

Más información sobre ringteacher

Ringteacher es una empresa española que nace en 2017 con el objetivo de ofrecer una clara alternativa en el mercado de la enseñanza de idiomas en nuestro país, a través de un método innovador basado exclusivamente en la impartición de clases telefónicas.

La compañía cuenta con una sólida estructura central que ha diseñado íntegramente el método de estudio y una plataforma educativa digital capaz de proporcionar a los alumnos todo lo que necesitan para mejorar su nivel de inglés de manera ágil, práctica y sencilla.

Como apoyo, cuenta con una plantilla de 40 profesores nativos, titulados y especializados en la enseñanza de idiomas. Todos ellos tienen la experiencia y los conocimientos necesarios para enseñar y motivar a cada uno de los alumnos, al mismo tiempo que garantizan el éxito y productividad de todas las clases, en pro del progreso en el nivel de inglés de todos los alumnos.

Desde su creación, hace cuatro años, ringteacher ha experimentado un crecimiento sostenido que ha llevado a la empresa a situarse en un lugar destacado de uno de los sectores más competitivos a nivel nacional. Un desarrollo nacional, que en una siguiente fase no descarta dar el salto internacional.

