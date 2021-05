Los Gestores Administrativos de Madrid colaboran con la Fundación Madrina para elaborar la renta a familias con dificultades Comunicae

jueves, 20 de mayo de 2021, 13:46 h (CET) Esta acción solidaria se enmarca en la 10ª edición del "Turno de Oficio de Renta" del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid. Colegiados especialistas atenderán a mujeres y familias sin recursos en uno de los puntos de atención de la Fundación en Madrid (Banco del Bebé - Plaza de San Amaro, 4) El Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) ha llegado un acuerdo con la Fundación Madrina para ofrecer a todas las madres y familias con dificultades pertenecientes a la entidad benéfica la posibilidad de que varios colegiados especialistas en materia fiscal les ayuden de forma totalmente gratuita en la confección de su declaración de la renta. Este asesoramiento no tendrá coste alguno y cuenta con todas las garantías legales y tributarias.

El dispositivo se ha montado durante la mañana en una jornada en la que han participado los presidentes de ambas instituciones. Por parte de Fundación Madrina, su presidente Conrado Giménez-Agrela afirmaba que "estas colas del hambre se están transformando en colas de gente sin techo", a lo que añadía que "hay personas que lo tenían todo antes del COVID y lo han perdido todo, por eso la declaración de la renta no puede ser un obstáculo más en su vida".

Por su parte, Fernando Santiago, presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, mostraba su total predisposición a la hora de ayudar a estas familias que "están obligadas a hacer su declaración, pero sin embargo no tienen los medios para encontrar un profesional que les ayude", haciendo además un llamamiento a la clase dirigente: "hay una desconexión enorme entre lo que es la clase política y la sociedad civil, y lo que veníamos denunciando hace tiempo ha acabado ocurriendo, encontrándonos con casos en los que la declaración sale a pagar a personas sin recursos como consecuencia del Ingreso Mínimo Vital".

Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a mujeres embarazadas y madres con hijos hasta 18 meses en dificultad psico-social, apoyando el fin social de la fundación que se fundamenta en "la promoción, ayuda y dignificación de la mujer y la infancia, en general, y de la madre y su maternidad, en particular, preservándoles frente a cualquier tipo de dificultad, riesgo, abuso, violencia o desigualdad social".

Fundación Madrina es una entidad de carácter "benéfico asistencial" declarada de "utilidad pública", desde el abril de 2001, dedicada a la asistencia y ayuda de colectivos en riesgo de exclusión o marginalidad en el ámbito de la infancia, mujer y maternidad. Desde el año 2002, está integrada en los programas de apoyo de la Comunidad de Madrid, SAMUR y 012; desde 2004 apoya iniciativas europeas que trabajan para la mujer, infancia y juventud; desde 2012 interviene con asociaciones en Naciones Unidas, para este mismo fin; y desde 2007 forma parte de la Asociación Española de Fundaciones.

Esta colaboración entre el ICOGAM y Fundación Madrina se enmarca en la 10ª edición del "Turno de Oficio de Renta" del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, que dio comienzo el pasado 12 de mayo y está destinado a todos aquellos residentes en la Comunidad de Madrid que se encuentren en situación de desempleo o que, estando en activo, no tengan más ingresos que declarar que las rentas de su trabajo y, como máximo, dos viviendas (una habitual y una segunda residencia, una de ellas alquiladas con un solo contrato).

Gracias al acuerdo establecido con el Colegio de Aparejadores de Madrid, el Turno de Oficio se ofrece actualmente en sus instalaciones, como consecuencia de las obras de reforma del edificio de la Sede Colegial del ICOGAM en la que han tenido lugar las anteriores convocatorias. Todos aquellos que cumplan los requisitos y quieran acogerse al mismo, pueden pedir cita previa en el teléfono 901 44 40 40.

Asimismo, fuera del marco de colaboración con la Fundación Madrina, no podrán optar a este servicio los ciudadanos residentes fuera de la Comunidad de Madrid, ni aquellos que deban declarar a Hacienda rendimientos por actividades empresariales o profesionales (autónomos), ni los que carezcan de los datos fiscales, entre otras restricciones.

Servicio al colegiado, servicio al ciudadano, servicio a la Administración

Sobre Fundación Madrina: Fundación Madrina surge en el año 2000, tras detectarse que un 95% de los casos de las jóvenes y adolescentes en España, en situación de riesgo y dificultad, quedan desatendidos por falta de recursos. Presentan graves problemas de exclusión social y marginalidad, que les lleva a pérdida de empleo, abandono de pareja o familia, pérdida de hogar, el abandono o la pérdida de la guarda de los hijos. La Fundación viene trabajando en estos ámbitos de actuación desde hace 16 años, centrando su actividad en la infancia, la mujer y su maternidad, preservándoles frente a situaciones de violencia, abuso o dificultad psico-social, familiar o laboral.

Sobre el Colegio y los colegiados: El Colegio de Gestores Administrativos de Madrid es una entidad de Derecho Público que agrupa a los profesionales de la gestoría administrativa de la Comunidad de Madrid, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Segovia, velando por sus intereses y por el correcto desarrollo de su labor profesional de cara a los ciudadanos y a la Administración. Los Gestores Administrativos (gA) son profesionales en posesión de una licenciatura universitaria en Derecho, Empresariales, Económicas o Ciencias Políticas, que para ejercer la profesión deben, además, superar un examen oficial del Ministerio de Administraciones Públicas.

