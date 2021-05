¿Qué hacer si se pierde el NIE?: A. Ramírez & Asociados Emprendedores de Hoy

jueves, 20 de mayo de 2021

El equipo de A Ramírez y asociados expone las medidas que deben tomar los ciudadanos extranjeros que han perdido el NIE, ya sea por extravío o hurto. Desde la asesoría jurídica, se recomienda pedir cita para renovar el documento de forma inmediata. Además, la persona que haya perdido el NIE deberá descargarse el formulario EX 17 en el que rellenará sus datos y especificará si la pérdida ha sido por inutilización, robo o extravío. Por otro lado, tendrá que descargarse la tasa 790/012, rellenarla y pagar el importe. El afectado deberá llevar consigo el pasaporte, la denuncia que haya realizado en la policía y tres fotografías de carnet. La oficina de extranjería tarda unos 40 días en entregar el nuevo documento, aunque el procedimiento puede alargarse.

¿Para qué sirve el NIE? El NIE sirve para identificar a los extranjeros residentes en España y es un documento adicional al DNI. Las cifras están compuestas de manera estratégica por una letra, siete números y un código de verificación. Además, permite estar apegado a las leyes españolas y realizar trámites importantes dentro del país. Una vez que una persona obtiene el NIE puede comprar y vender casas, terrenos, coches o motos. También entra en un proceso de regularización en el que puede solicitar y recibir su carnet de conducir, crear una empresa propia y trabajar en cualquier otro lugar. Asimismo, el NIE inscribe al extranjero en el programa de seguridad social, en el sistema de salud pública y el contrato de servicios básicos. No obstante, el ciudadano debe cumplir con las obligaciones tributarias y pagar impuestos. El NIE y la TIE son conceptos distintos. La TIE es la Tarjeta de Identificación como Extranjero, que representa la constancia del número anterior y es lo que la persona lleva consigo a todas partes.

¿Pérdida del NIE? El documento NIE siempre será el número de identificación de cada persona; sin embargo, si el TIE es robado, extraviado o se pierde, la persona debe solicitarlo rápidamente, para no tener problemas. La nueva solicitud de la copia se puede pedir directamente en la oficina de extranjería o la comisaría de la policía más cercana. El extravío o pérdida de este documento se debe denunciar para evitar falsificación, esto se hará en la policía o Guardia Civil. Para la denuncia se piden algunos requisitos básicos. En este caso sería necesario presentar el pasaporte original y tres fotos tipo carnet. Después de esto ya se puede solicitar la copia de la tarjeta, que saldrá con el mismo NIE. Asimismo, al ser un procedimiento largo, las autoridades españolas ofrecen varias opciones a los extranjeros para evitar que permanezcan indocumentados.

