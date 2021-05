Trade Republic anuncia una inversión de 900 millones de dólares, liderada por Sequoia, para impulsar su misión de ayudar a cerrar la brecha de las pensiones en Europa Comunicae

jueves, 20 de mayo de 2021, 12:54 h (CET) La ronda de financiación de serie C de 900 millones de dólares, está liderada por Sequoia, con la participación de TCV y Thrive Capital. Con una valoración de más de 5 mil millones de dólares, Trade Republic es una de las FinTechs privadas más valiosas de Europa. En 24 meses, Trade Republic ha alcanzado más de un millón de clientes en Alemania, Francia y Austria. Más de 6 mil millones de euros en activos de clientes convierten a Trade Republic en una de las mayores plataformas de ahorros del mercado Trade Republic, el neobroker líder en Europa, ha anunciado hoy una inversión de serie C de 900 millones de dólares liderada por Sequoia con la participación de nuevos inversores TCV y Thrive Capital, así como de los inversores existentes Accel, Founders Fund, Creandum y Project A. Con una valoración de más de 5.000 millones de dólares, Trade Republic se encuentra entre las FinTechs privadas más valoradas de Europa. Con esta inversión, Trade Republic seguirá impulsando su misión de facilitar a millones de europeos la gestión de patrimonio con un acceso seguro, fácil y gratuito a los mercados de capitales. Esto supondrá, sin duda, la apertura de los mercados financieros a todos los europeos en beneficio de ayudar a cerrar la enorme brecha de las pensiones.

"En Trade Republic, creemos que todo el mundo debería tener derecho a participar en el crecimiento económico. Para ello es necesario contar con una plataforma de ahorro de fácil uso, accesible y asequible al alcance de todo el mundo", afirma el cofundador Christian Hecker. "En tan solo 24 meses, hemos impulsado a más de un millón de personas a poner su dinero a trabajar. Para muchos alemanes, franceses y austriacos, Trade Republic es la app principal para gestionar su patrimonio."

El cambio demográfico, los tipos de interés negativos y la inflación son algunos de los mayores retos para los europeos. En comparación con otros países industrializados, Europa se enfrenta a un enorme déficit de pensiones. El objetivo de Trade Republic es ayudar a millones de personas de toda Europa a invertir dinero en los mercados de capitales con una alternativa de fácil uso y sin comisiones. Esto elimina las barreras para muchas personas, que históricamente se han quedado sin participar en el crecimiento económico en el pasado.

"El 50% de los clientes de Trade Republic, más de 500.000 personas, no han invertido en los mercados de capitales nunca. Nosotros damos la posibilidad a las personas de empezar a generar riqueza, algo que ha sido a menudo descuidado por los grandes bancos, dado a las altas comisiones y productos poco transparentes", añade Thomas Pischke, cofundador. "Con más de 6 mil millones de euros gestionados en activos, somos la principal cuenta de ahorro para nuestros clientes".

El núcleo de la oferta de Trade Republic es un plan de ahorro en acciones fraccionadas o EFT, que permite invertir gratuitamente de forma regular. Trade Republic es ya el mayor operador de estrategias de inversión a largo plazo en Alemania. Además de permitir la inversión en acciones sin comisiones, Trade Republic también ha añadido recientemente las criptomonedas, para que los usuarios puedan ajustar su cartera para reflejar la inflación y los tipos de interés negativos.

La inversión está liderada por Sequoia, que ha respaldado a empresas punteras como Apple, Google, Stripe y Klarna. Esto supone para Sequoia una de las mayores inversiones en Europa. La ronda se completa con TCV, que ha invertido en marcas de consumo icónicas como Netflix, Spotify o Peloton hasta su salida a bolsa y más allá, así como Thrive Capital, inversores en Nubank y Oscar Health.

"La democratización de los mercados financieros será una de las tendencias de consumo más importantes de la próxima década", dijo Doug Leone, socio de Sequoia. "Trade Republic está a la vanguardia de esta tendencia y ha atraído a toda una generación de ahorradores en Europa que exigen una mayor accesibilidad financiera. Estamos encantados de asociarnos con Christian, Thomas, Marco y el equipo para que ofrezcan el producto y la experiencia que los clientes adoran"

"Estamos muy contentos de asociarnos con Sequoia, TCV y Thrive. El fuerte y continuo interés de importantes inversores demuestra el progreso de Trade Republic en la reinvención de la forma en la que la gente puede ahorrar su dinero. Utilizaremos esta financiación para crear los productos de inversión más innovadores para nuestros clientes, expandirnos por Europa y atraer a los mejores talentos mundiales.Esperamos que esto acelere nuestro crecimiento para poder llegar a millones de europeos y garantizar que todo el mundo tenga acceso a los servicios financieros más sencillos y potentes, independientemente de quiénes sean, de su situación financiera y de sus ingresos", añade Christian Hecker.

Para cambiar el sistema financiero, Trade Republic ha construido desde 2015 un banco desde cero con un producto fácil de entender y accesible para todo el mundo. Con una ronda de financiación de serie C de 900 millones de dólares, Trade Republic cierra una de las mayores inversiones a servicios financieros de Europa. Esto respalda el rápido crecimiento de Trade Republic en toda Europa continental con productos financieros innovadores, seguros y sin comisiones, además de atraer a los mejores talentos globales en su misión. El equipo de Trade Republic ha crecido rápidamente hasta superar los 400 empleados.

