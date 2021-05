Flores de Queso: la idea perfecta para celebrar una boda Comunicae

jueves, 20 de mayo de 2021, 12:46 h (CET) Revolucionar la cocina en una boda y exprimir la creatividad ahora es fácil con Flores de Queso Una de las mayores ilusiones en el gran día es sorprender a los invitados en la boda. Es importante que hablen de una celebración tan especial durante los próximos años. Cada día son más las parejas que apuestan por hacer las cosas de manera diferente, por innovar y dejar de un lado los tradicionalismos. Un banquete no tiene porque ser de tres tiempos ni desarrollarse entorno a una mesa, única y exclusivamente. Una boda tiene que ser como los novios quieran y lo importante es que los invitados se vayan habiendo probado las mejores y más exquisitas delicias. Ahora Flores de Queso lo pone fácil con el servicio de catering que ofrecen para bodas.

El queso, producto principal en Flores de Queso, es un alimento que evoca elegancia y romanticismo, siendo el aliado perfecto para agasajar a los invitados de una boda. Además de ser el complemento ideal en un banquete de bodas o celebración especial el queso ofrece la posibilidad de dar un toque original y distinguido en un evento y conseguirá hacer las delicias de los asistentes. En Flores de Queso, se utiliza una técnica original de cortar queso. El queso no es cortado a cuchillo sino con una técnica llamada raspado en la que el queso se rasca suavemente con una cuchilla con distintas inclinaciones dependiendo de la curación y atemperado del queso, dando como resultado unas finas y exquisitas Flores de Queso. Este catering permite sorprender a todos los invitados con delicias inimaginables y conseguir que el evento se convierta en un rotundo éxito con la realización de más de 250 Flores de Queso diferentes al instante.

La compañía liderada por el conocido “Jardinero de los Quesos” Santiago Mohedano, está especializada en eventos tan especiales como las bodas y trabajan con quesos nacionales artesanales de una calidad excepcional como son:

El Queso de Oveja Latxa Idiazabal del País Vasco, el Queso de Oveja Assaf de Castilla y León, el Queso de cabra de Asturias y el Queso de Vaca San Simón da Costa de Galicia buscando seleccionar 19 quesos artesanales nacionales, uno de cada Comunidad Autónoma, que permitan la elaboración de unas Flores de Queso que pueden ser maridadas con esencias naturales de distintos sabores como; naranja, tomillo, azahar, limón, hinojo, hierbabuena, cardamomo, mandarina y manzana, canela, nuez y bergamota.

Por otro lado, las Flores de Queso se sirven en cucuruchos de galleta con sabores como; sésamo negro, pesto, vainilla, fresa, limón, cacao, albahaca, alga nori, remolacha ó chili picante.

También se realiza el maridaje rellenando los cucuruchos con emulsiones dulces como; membrillo, dátiles al txakoli, mango, frutos rojos y pimiento asado.

En Flores de Queso su lema es que la Felicidad seguro que sabe a Queso y ayudarán a transformar el instante en el que se degustan sus flores en la ocasión perfecta para compartir pequeños momentos de felicidad con los seres más queridos.

