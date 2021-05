Café Huila colombiano, especialidad de Libis Café Emprendedores de Hoy

La empresa Libis Café es especialista en café, la bebida más consumida del mundo y que cuenta con más de 130 variedades. No obstante, la compañía ha lanzado un producto 100% de origen colombiano, el café Huila, que es distribuido a casi 20 países de la Unión Europea.

El ciclo productivo del café es altamente complejo, ya que puede durar 8 meses hasta la maduración del fruto, por lo que el cuidado de las plantaciones y su fertilización determinará la buena calidad.

La técnica del cosechado selecciona los frutos maduros, además de realizar un secado correcto de las almendras, que son las que determinarán que el café absorba correctamente los nutrientes de la planta y que el café tenga un sabor perfecto.

Tomarse una taza de café significa saborear una cadena de valor que empieza con los productores del campo y pasa por los suministros que llegan a la cafetería de la calle, al supermercado y, finalmente, al hogar. La calidad debe estar ligada a una buena comercialización, precios competitivos y una presentación atractiva.

Café colombiano de alta calidad Colombia, específicamente Caldas, tiene a su disposición una las mejores tierras para el cultivo del café, junto con las de Brasil y Venezuela. Los productores lo venden en grano y, posteriormente, empresas como Libis Cafélo importan a España para comercializarlo; no sin antes pasar por los laboratorios de análisis, de manera que el cliente obtenga un café de la mejor calidad.

El café Huila, de origen colombiano, es uno de los preferidos en la tienda online, ya que está considerado de alta gama por los catadores a escala mundial. Además, está producido por caficultores que lo comercializaron en grandes cadenas hoteleras.

Libis Café ofrece la degustación colombiana junto con el de Domitilio Pérez, de origen mexicano, que está procesado con técnicas ecológicas para el cuidado del medio ambiente y del paisaje productivo. La entidad comercializa en grano, teniendo la posibilidad de entregarlo molido según el tipo de cafetera, con la finalidad de que no pierda el valor durante el preparado.

El café es distribuido por 16 países de la Unión Europea En la página web deLibis Café se encuentra en orden alfabético el catálogo de productos que la marca comercializa, con su respectivo precio cambiado a euros y la familia a la que pertenece. El café es generalmente caturra, rico en nutrientes y muy recomendado para el procesamiento en cafeterías.

Libis Café garantiza su distribución a 16 países de la Unión Europea con plazos máximos de hasta de 7 días laborales. El objetivo de la compañía es preservar su valor hasta su consumición. Libis Café ofrece el café más exclusivo, ya que ronda los 90 puntos según la Asociación de Cafés de Especialidad.

