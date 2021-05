Redkom: "Las empresas externalizan la informática cada vez más" Comunicae

jueves, 20 de mayo de 2021, 11:02 h (CET) Las empresas contratan a terceros para el mantenimiento de los dispositivos informáticos, cosa que no pueden conseguir con sus propios medios. La externalización es un nuevo modelo de departamento informático que trae una gran cantidad de ventajas Cada vez hay más empresas que externalizan los servicios informáticos subcontratando profesionales para cubrir esas necesidades informáticas en vez de contar con un departamento interno. Esto se debe a que las empresas no cuentan con los recursos necesarios para pagar un departamento interno de informática o prefieren ahorrar algo de dinero. Redkom, una empresa que lleva 23 años funcionando como un completo departamento informático para una gran cantidad de empresas afirma que uno de los servicios que más se utiliza res el mantenimiento informático.

La subcontratación de los servicios informáticos puede realizarse de forma total o parcial y esto dependerá de las necesidades que tenga la empresa. Si una empresa cuenta con la externalización parcial solo disfrutará de unos servicios en concreto, como por ejemplo el mantenimiento o la reparación. En caso de contar con un servicio completo, se deja en manos de la subcontratación todo el trabajo de mantenimiento, reparaciones, actualizaciones y optimizaciones e incluso alquileres de equipo.

“Nuestros clientes suelen contar con nosotros para realizar un buen mantenimiento de sus equipos informáticos, tanto para eliminar virus y amenazas como para contar con dispositivos informáticos mucho más seguros”, afirma Redkom. La ventaja principal de la externalización de la informática es también la razón por la que las empresas cuentan con este método cada vez más: el gran ahorro de costes que supone. Cuando las empresas se benefician de servicios externos de informática no necesitan contratar el personal necesario para realizar estos trabajos y esto significa un gran ahorro de costes.

El alquiler de equipos y de licencias es otra gran ventaja de la externalización. Si una empresa alquila los equipos no necesitará comprar las licencias de software o actualizar el ordenador, ya que todo este trabajo lo realizará la empresa externa. Tampoco necesitará comprar componentes para el ordenador y se ahorrará otros gastos. En muchas ocasiones surgen problemas con los equipos que entorpecen el trabajo de los empleados y en muchos casos son los empleados los que tienen que remediar estos problemas.

Con un servicio externo se puede disfrutar también de un asesoramiento continuo para resolver cualquier problema y no perder demasiado tiempo buscando la solución o intentando reparar el problema. Para que no surjan esta clase de problemas en los equipos de las empresas es muy importante que estas también cuenten con un buen mantenimiento del ordenador y estar cubiertos ante virus y amenazas. La seguridad de los dispositivos informáticos es muy importante para proteger la empresa y sus datos.

